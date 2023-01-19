Про це очільник російського МЗС заявив під час великої пресконференції, інформує ТАСС.

"Так само Гітлер хотів остаточного вирішення "єврейського питання". Західні політики кажуть, що Росія має зазнати стратегічної поразки", - йдеться у заяві.

Як повідомляє телеграм-канал ЧТД, в ізраїльському МЗС подібні порівняння з Голокостом назвали "неприйнятними" та такими, що "ображають пам'ять загиблих". Меморіал Яд ва-Шем звинуватив Лаврова в "маячні та небезпечному тлумаченні фактів".

Німеччина назвала цю заяву "жахливою".

Скандал дійшов до Вашингтона. В адміністрації Байдена його слова назвали абсурдом: "Як він сміє? порівнювати щось із Голокостом. Тим більше війну, яку вони розпочали [в Україні]".

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