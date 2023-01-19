Лавров порівняв росіян з євреями в роки Голокосту. В Ізраїлі це потрактували, як "маячню та образу"
На думку голови МЗС РФ, дії США щодо створення коаліції проти Росії нагадують політику Гітлера, а Європа збирається "остаточно вирішити "російське питання"", як і в часи Голокосту
Про це очільник російського МЗС заявив під час великої пресконференції, інформує ТАСС.
"Так само Гітлер хотів остаточного вирішення "єврейського питання". Західні політики кажуть, що Росія має зазнати стратегічної поразки", - йдеться у заяві.
Як повідомляє телеграм-канал ЧТД, в ізраїльському МЗС подібні порівняння з Голокостом назвали "неприйнятними" та такими, що "ображають пам'ять загиблих". Меморіал Яд ва-Шем звинуватив Лаврова в "маячні та небезпечному тлумаченні фактів".
Німеччина назвала цю заяву "жахливою".
Скандал дійшов до Вашингтона. В адміністрації Байдена його слова назвали абсурдом: "Як він сміє? порівнювати щось із Голокостом. Тим більше війну, яку вони розпочали [в Україні]".
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