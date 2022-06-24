Про це інформує "Українська Правда" з посиланням на прокремлівське видання РИА Новости.

"У нас мало ілюзій, що нинішня русофобська зарядженість ЄС якимось чином розсмокчеться чи зміниться у довгостроковій перспективі. Але це шлях, який європейці обрали. Коли починалася Друга світова війна, Гітлер під свої прапори зібрав значну частину, якщо не більшу частину європейських країн для війни проти СРСР. Зараз ЄС разом з НАТО збирають сучасну коаліцію для боротьби, а за великим рахунком війни з Росією", - вважає Лавров.

Нагадаємо, 2 травня міністр закордонних справ Росії Сергій Лавров назвав євреїв "найзапеклішими антисемітами", чим неабияк обурив МЗС Ізраїлю.

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