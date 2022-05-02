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"Найзапекліші антисеміти": Лавров розгнівав МЗС Ізраїлю коментарем про євреїв

2 травня, 2022 понедiлок
11:10
Світ Сергій Лавров

Міністр закордонних справ Росії Сергій Лавров назвав євреїв "найзапеклішими антисемітами", чим неабияк обурив МЗС Ізраїлю

Про це повідомляє LIGA.net.

За попередніми даними, міністр закордонних справ Сергій Лавров в інтерв'ю італійській телекомпанії Mediasat 1 травня зробив спробу виправдати вторгнення РФ в Україну та проведення російськими військами так званої "денацифікації" країни, президентом якої, як відомо, є людина з єврейськими корінням - Володимир Зеленський.
У ході інтервʼю Лавров назвав євреїв "найбільшими антисемітами" та заявив, що "у Гітлера була єврейська кров".

 "Він [Зеленський - ред.] висуває аргумент: яка може бути нацифікація, якщо він – єврей. Можу помилитися, але у Гітлера теж була єврейська кров. Це абсолютно нічого не означає. Мудрий єврейський народ каже, що найзапекліші антисеміти, як правило, євреї. "У сім'ї не без виродка", як у нас кажуть", - повідомив Лавров.

Така заява неабияк обурила Ізраїль. Пізніше ізраїльський міністр закордонних справ Яір Лапід відповів на слова Лаврова гнівним дописом у твітері.

"Висловлювання міністра закордонних справ Лаврова – це обурлива заява, якій нема прощення. А також жахлива історична помилка. Євреї не вбивали себе під час Голокосту. Найнижчий рівень расизму щодо євреїв – це звинувачувати самих євреїв в антисемітизмі", – написав Лапід.
 



Крім того, голова правління меморіального комплексу Голокосту "Яд Вашем" Дані Даян назвав слова Лаврова про єврейське коріння Гітлера "необґрунтованою, небезпечною маячнею, яка заслуговує на засудження".

 
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Ізраїль
Володимир Зеленський
антисемітизм
МЗС Росії
Сергій Лавров
війна з Росією
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