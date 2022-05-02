"Найзапекліші антисеміти": Лавров розгнівав МЗС Ізраїлю коментарем про євреїв

Про це повідомляє LIGA.net.



За попередніми даними, міністр закордонних справ Сергій Лавров в інтерв'ю італійській телекомпанії Mediasat 1 травня зробив спробу виправдати вторгнення РФ в Україну та проведення російськими військами так званої "денацифікації" країни, президентом якої, як відомо, є людина з єврейськими корінням - Володимир Зеленський.

У ході інтервʼю Лавров назвав євреїв "найбільшими антисемітами" та заявив, що "у Гітлера була єврейська кров".

"Він [Зеленський - ред.] висуває аргумент: яка може бути нацифікація, якщо він – єврей. Можу помилитися, але у Гітлера теж була єврейська кров. Це абсолютно нічого не означає. Мудрий єврейський народ каже, що найзапекліші антисеміти, як правило, євреї. "У сім'ї не без виродка", як у нас кажуть", - повідомив Лавров.

Така заява неабияк обурила Ізраїль. Пізніше ізраїльський міністр закордонних справ Яір Лапід відповів на слова Лаврова гнівним дописом у твітері.

"Висловлювання міністра закордонних справ Лаврова – це обурлива заява, якій нема прощення. А також жахлива історична помилка. Євреї не вбивали себе під час Голокосту. Найнижчий рівень расизму щодо євреїв – це звинувачувати самих євреїв в антисемітизмі", – написав Лапід.



דבריו של שר החוץ לברוב הם גם התבטאות בלתי נסלחת ושערורייתית וגם שגיאה היסטורית איומה. היהודים לא רצחו את עצמם בשואה. הרמה השפלה ביותר של גזענות נגד היהודים היא להאשים את היהודים עצמם באנטישמיות. — יאיר לפיד - Yair Lapid???? (@yairlapid) May 2, 2022





Крім того, голова правління меморіального комплексу Голокосту "Яд Вашем" Дані Даян назвав слова Лаврова про єврейське коріння Гітлера "необґрунтованою, небезпечною маячнею, яка заслуговує на засудження".

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