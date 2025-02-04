Ударила ножем близько 60 разів: у Кривому Розі за підозрою в убивстві дідуся затримали 17-річну дівчину
Правоохоронці Кривого Рогу затримали 17-річну дівчину, яку підозрюють у вбивстві свого дідуся. Вона завдала близько 60 ударів ножем
Про це повідомляє Криворізьке районне управління поліції.
Зазначається, що зранку 2 лютого в одному з приватних будинків на території Довгинцівського району Кривого Рогу між 17-річною дівчиною та її 75-річним дідусем виникла суперечка.
Як встановили правоохоронці дівчина нанесла множинні тілесні ушкодження потерпілому. В результаті отриманих травм чоловік помер.
"Під час конфлікту онука нанесла літньому чоловіку близько 60 ударів ножем", - йдеться у дописі.
З місця події правоохоронці вилучили знаряддя злочину - два кухонних ножі. Нападницю затримали в порядку ст. 208 Кримінального процесуального кодексу України. Слідчі повідомили їй про підозру за ч. 1 ст. 115 (умисне вбивство) Кримінального кодексу України.
Примітка: згідно зі статтею 62 Конституції України особа вважається невинуватою в скоєнні злочину і не може бути кримінально покарана, доки її вину не буде доведено в законному порядку і встановлено обвинувальним вироком суду.
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