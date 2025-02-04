Головна English Еспресо.Захід Еспресо.Біла Церква
Espreso.tv
en
Головна
English Еспресо.Захід Еспресо.Біла Церква
Війна з Росією: хроніка
Пояснюємо
Головна Кримінал Ударила ножем близько 60 разів: у Кривому Розі за підозрою в убивстві дідуся затримали 17-річну дівчину

Ударила ножем близько 60 разів: у Кривому Розі за підозрою в убивстві дідуся затримали 17-річну дівчину

Катерина Єсікова
4 лютого, 2025 вiвторок
08:57
Кримінал ніж

Правоохоронці Кривого Рогу затримали 17-річну дівчину, яку підозрюють у вбивстві свого дідуся. Вона завдала близько 60 ударів ножем

Зміст

Про це повідомляє Криворізьке районне управління поліції.

Зазначається, що зранку 2 лютого в одному з приватних будинків на території Довгинцівського району Кривого Рогу між 17-річною дівчиною та її 75-річним дідусем виникла суперечка.

Як встановили правоохоронці дівчина нанесла множинні тілесні ушкодження потерпілому. В результаті отриманих травм чоловік помер.

"Під час конфлікту онука нанесла літньому чоловіку близько 60 ударів ножем", - йдеться у дописі.

З місця події правоохоронці вилучили знаряддя злочину - два кухонних ножі. Нападницю затримали в порядку ст. 208 Кримінального процесуального кодексу України.  Слідчі повідомили їй про підозру за ч. 1 ст. 115 (умисне вбивство) Кримінального кодексу України.

Примітка: згідно зі статтею 62 Конституції України особа вважається невинуватою в скоєнні злочину і не може бути кримінально покарана, доки її вину не буде доведено в законному порядку і встановлено обвинувальним вироком суду.

  • У Тернополі пʼяний чоловік напав з ножем на свого знайомого. Інцидент стався на зупинці громадського транспорту напередодні увечері.
Теги:
Новини
Суспільство
Кривий Ріг
поліція
Дніпропетровщина
Читайте також:
модульне містечко на Рівненщині
Автор Зіновія Воронович
30 грудня, 2024 понедiлок
Соціальне житло для переселенців: чому його нереально знайти та як у цьому допоможе новий закон
Міхаель Галер
Автор Альона Мишакова
26 січня, 2025 неділя
Україна дасть поштовх економічному зростанню в інших країнах, — депутат Європарламенту Міхаель Галер про євроінтеграцію
Паулюс Саударгас
Автор Альона Мишакова
26 грудня, 2024 четвер
Вигоди інтеграції до ЄС очевидні — це відчутні економічні та соціальні трансформації. Депутат Європарламенту Паулюс Саударгас розповів Еспресо про перспективи вступу України до Євросоюзу
Київ
-1°C
  • Київ
  • Львів
  • Вінниця
  • Дніпро
  • Донецьк
  • Житомир
  • Запоріжжя
  • Івано-Франківськ
  • Кропивницкий
  • Луганськ
  • Луцьк
  • Миколаїв
  • Одеса
  • Полтава
  • Рівне
  • Суми
  • Сімферополь
  • Тернопіль
  • Ужгород
  • Харків
  • Херсон
  • Хмельницький
  • Черкаси
  • Чернівці
  • Чернигів
  • Біла Церква
  • USD 41.55
    Купівля 41.55
    Продаж 42.08
  • EUR
    Купівля 42.82
    Продаж 43.63
e-live
  • Актуальне
  • Важливе
2025, вiвторок
4 лютого
09:25
ППО
Українська ППО вночі знищила 37 з 65 російських БПЛА
09:13
Ексклюзив
Російські військові рвуться почати бої за Костянтинівку: головний редактор Суспільне Донбас Крамченков
09:03
Учасник гурту Nazva Павло Гоц долучився до лав ЗСУ
08:43
Оновлено
Наслідки удару РФ
Нічна атака РФ: у Києві уламки впали на багатоповерхівку, на Черкащині горіли три підприємства
08:41
військові КНДР
Військові КНДР не беруть участі у боях на Курщині, - розвідка Південної Кореї
08:40
російські окупанти, армія РФ, окупант, агресор
ЗСУ вибили окупантів з позицій на Куп'янському напрямку, командування армії РФ змушує солдатів повернутися, погрожуючи розстрілом
08:40
Ярослав Кендзьор та Святослав Максимчук
Україна витрачала понад половину бюджету на культуру та освіту на діяльність російською мовою, - екснардеп Кендзьор
08:34
Нарендра Моді
Моді наступного тижня зустрінеться із Трампом у Білому домі, - Bloomberg
08:15
електроенергія, графіки відключень
Укренерго запровадило екстрені вимкнення світла в чотирьох регіонах
08:11
ЗСУ
За добу на фронті сталося 110 боєзіткнень: росіяни понад 6 тис. разів обстріляли Україну та позиції ЗСУ
08:00
OPINION
Де зустрінуться Путін і Трамп?
07:56
Китай та США
Китай запроваджує мита у відповідь на дії США
07:42
Інфографіка
знищений російський танк Т-72
Армія РФ за добу втратила 1270 окупантів, 18 танків і 92 безпілотники
07:35
Ілюстративне фото
"Дуже егоїстично": Шольц про заяву Трампа щодо обміну українських рідкоземельних елементів на допомогу США
07:18
Російська армія й надалі зазнає значних втрат попри зниження темпів наступу, - ISW
07:13
Джо Байден
Експрезидент США Байден підписав контракт з агентством талантів CAA
06:54
Іран
Розвіддані США свідчать, що Іран шукає шляхи швидшого створення ядерної зброї, - NYT
06:33
Антоніу Кошта, Кая Каллас і Марта Кос у Києві
Лідери ЄС домовилися посилити оборонні зусилля, а також заявили про непохитну підтримку України
06:31
акула
На популярному курорті Австралії через укус акули загинула 17-річна дівчина
06:16
Володимир Путін
Путін наказав провести в Росії аналог Євробачення - Інтербачення
06:05
Сі Цзіньпін в США
Трамп заявив, що проведе переговори із Сі Цзіньпіном перед запровадженням мита
05:43
Марко Рубіо
Держсекретар США Рубіо став тимчасовим очільником USAID
04:47
Дональд Трамп
Трамп підписав указ про створення Фонду державного добробуту
04:18
Україна_Словаччина
Затриманий у Словаччині "у звʼязку із загрозою держперевороту" українець попросив притулку, процес видворення призупинили
03:12
Оновлено
Дуг Форд
Скасування мита для Канади на місяць: канадська провінція Онтаріо призупинить заходи проти США
02:41
Дональд Трамп
США вийдуть з Ради ООН з прав людини, - Politico
02:09
Швеція
У Швеції скасували постанову про арешт судна, підозрюваного в обриві кабелю у Балтійському морі
01:33
лідер сирійських повстанців Ахмед аш-Шараа
Очільник Сирії аль-Шараа вважає, що для проведення президентських виборів знадобиться 4-5 років
00:57
прем'єр-міністр Канади Джастін Трюдо
Трюдо заявив, що США відкладуть запровадження мита на канадські товари на місяць
00:19
Херсонська область
Росія вдарила по Надеждівці на Херсонщині: загинув чоловік
2025, понедiлок
3 лютого
23:35
Голова МАГАТЕ Гроссі відвідає електричну підстанцію "Київська"
23:24
журналіст
"Українська влада має утримуватися від тиску на незалежну журналістику": Комітет захисту журналістів про справу СБУ проти "Української правди"
22:58
Олександр Балабан
Ексстудентки звинуватили викладача КНУКіМ Балабана в харасменті. Виш відсторонив його від роботи
22:55
До Маріуполя дрейфує мазут із затонулих у Керченській протоці російських танкерів
22:21
Оновлено
Дональд Трамп
Трамп заявив, що хоче обміняти українські рідкоземельні елементи на допомогу США
22:21
Оновлено
Анджей Дуда
Дуда заявив, що завершення війни в Україні може спричинити "вибух міжнародної організованої злочинності". МЗС відреагувало
22:11
Військова допомога США
Білий дім ненадовго зупиняв військову допомогу Україні, - Reuters
21:59
екстренка
Адміністрація Трампа обговорює можливе злиття USAID з Держдепом США, - Reuters
21:46
Ексклюзив
"Немає жодних перешкод, щоб почати буквально ще вчора розширювати успішні бригади": військовий ЗСУ Луценко
21:04
Аналітика
Сергій Згурець, український журналіст, військовий експерт
Просування ворога останнім часом загальмовано, як змінюються підходи ЗСУ. Колонка Сергія Згурця
Більше новин
Про нас

Передрук та інше використання матеріалів, що розміщені на сайті дозволяється за умови посилання на espreso.tv. Інтернет-видання можуть використовувати матеріали сайту, розміщувати відео за умови гіперпосилання на espreso.tv. Заборонено передрук та використання матеріалів, у яких міститься посилання на агентства Iнтерфакс-Україна, УНIАН, Reuters, Associated Press. Матеріали позначені міткою "Реклама", "Новини компаній", "Пресреліз", "PR", "Партнерський матеріал" публікуються на правах реклами, з питань реклами звертайтесь за адресою [email protected]. Курси валют надані kurs.com.ua


  • © 2025 ESPRESO.TV