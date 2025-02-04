Ударила ножем близько 60 разів: у Кривому Розі за підозрою в убивстві дідуся затримали 17-річну дівчину

Про це повідомляє Криворізьке районне управління поліції.

Зазначається, що зранку 2 лютого в одному з приватних будинків на території Довгинцівського району Кривого Рогу між 17-річною дівчиною та її 75-річним дідусем виникла суперечка.

Як встановили правоохоронці дівчина нанесла множинні тілесні ушкодження потерпілому. В результаті отриманих травм чоловік помер.

"Під час конфлікту онука нанесла літньому чоловіку близько 60 ударів ножем", - йдеться у дописі.

З місця події правоохоронці вилучили знаряддя злочину - два кухонних ножі. Нападницю затримали в порядку ст. 208 Кримінального процесуального кодексу України. Слідчі повідомили їй про підозру за ч. 1 ст. 115 (умисне вбивство) Кримінального кодексу України.

Примітка: згідно зі статтею 62 Конституції України особа вважається невинуватою в скоєнні злочину і не може бути кримінально покарана, доки її вину не буде доведено в законному порядку і встановлено обвинувальним вироком суду.