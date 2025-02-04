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Фітнес-тренера з Полтави, який публічно ображав військових, засудили до 6 років

Світлана Кравченко
4 лютого, 2025 вiвторок
11:41
Кримінал На фото: затриманий Роман Заволока

Суд у Полтаві суд виніс вирок колишньому фітнес-тренеру, який у 2023 році ображав українських військовослужбовців, знімаючи це на камеру. Він отримав шість років ув'язнення

Зміст

Про це інформує Офіс генерального прокурора.

Полтавського фітнес-тренера визнали винним у перешкоджанні законній діяльності Збройних Сил України та інших військових формувань, умисному заподіянні тілесних ушкоджень правоохоронцю, виготовленні та поширенні матеріалів, що містять образи честі й гідності військовослужбовців, запереченні збройної агресії Росії проти України.

Йому призначили покарання у вигляді шести років позбавлення волі з конфіскацією половини майна. Прокуратура не назвала імені засудженого, але, судячи з оприлюдненої інформації, йдеться про Романа Заволоку.

Правоохоронці встановили, що влітку 2023 року засуджений неодноразово провокував конфлікти зі співробітниками Територіальних центрів комплектування та соціальної підтримки у Полтаві. 

Він грубо ображав військових, використовуючи нецензурну лексику, і знімав це на камеру. Згодом ці відео з принизливими коментарями він публікував у соцмережах, водночас заперечуючи факт збройної агресії Росії проти України.

Крім цього, 29 серпня того ж року під час перевірки документів працівниками поліції чоловік поводився агресивно, ігнорував вимоги, а під час затримання вчинив опір і завдав тілесних ушкоджень правоохоронцю. Як стало відомо, у той момент він перебував у стані наркотичного сп’яніння.

Свою вину засуджений не визнав. До набрання вироком законної сили він перебуватиме під вартою.

Що відомо про інцидент у Полтаві

Нагадаємо, 29 серпня затримали блогера та фітнес-тренера Романа Заволоку, який публічно ображав військових - одного разу він навіть плюнув у бійця ЗСУ. СБУ зазначає, що Заволока - "палкий прихильник кремлівських наративів про війну в Україні".

Правоохоронці повідомили про випадок, коли перебуваючи у середмісті, фігурант почав провокувати та нецензурно ображати посадовців місцевого військкомату. Під час інциденту він безпідставно звинуватив українських захисників у тому, що вони нібито винні у розв’язанні війни РФ проти України та "вбивають людей за гроші".

Після останнього найбільш резонансного випадку чоловік намагався переховуватися від правосуддя, проте правоохоронці затримали його. 1 вересня суд відправив Заволоку під варту терміном на два місяці.

 

Теги:
Новини
Полтава
військові
ЗСУ
Офіс генпрокурора
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