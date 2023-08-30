У Полтаві затримали фітнес-тренера, який публічно ображав військових
У Полтаві 29 серпня затримали блогера та фітнес-тренера Романа Заволоку, який публічно ображав військових - одного разу він навіть плюнув у бійця ЗСУ
Про це повідомляє СБУ та місцеве видання "Полтавщина".
СБУ зазначає, що Заволока - "палкий прихильник кремлівських наративів про війну в Україні".
Правоохоронці повідомили про випадок, коли перебуваючи у середмісті, фігурант почав провокувати та нецензурно ображати посадовців місцевого військкомату. Під час інциденту він безпідставно звинуватив українських захисників у тому, що вони нібито винні у розв’язанні війни РФ проти України та "вбивають людей за гроші".
Видання "Полтавщина" розповідає, що у своєму блозі Заволока ходить вулицями Полтави та коментує різні події - покоси трави, роботу комунальників, корупційні історії, рішення влади тощо.
В один з таких разів разом з другом він підійшов до військового, який пережив декілька поранень, та почав з нього кепкувати. Повідомляється, що боєць ЗСУ повернувся з фронту, де отримав контузію і численні поранення внаслідок підриву на міні. Військовий сказав, що пішов добровільно на війну, на що Заволока відповів "Ти придурок, сам попався на крючок". В кінці розмови блогер плюнув у воїна.
За даними слідства, провокатор фіксував свої злочинні дії на камеру, потім відзняте відео з "коментарями" він виклав на власній сторінці в Інстаграмі.
Як встановила СБУ, у такий спосіб фігурант вже неодноразово намагався дискредитувати українських захисників, які воюють з російськими загарбниками. СБУ також повідомила, що наразі перевіряється інформація, що провокативні відео і дописи зловмисника могли використовуватися кремлівськими пропагандистами для поширення нових фейків про війну в Україні.
Після останнього найбільш резонансного випадку чоловік намагався переховуватися від правосуддя, проте правоохоронці затримали його.
Наразі вирішується питання щодо повідомлення фігуранту про підозру, триває розслідування для встановлення всіх обставин злочину і притягнення зловмисника до відповідальності.
- У середу, 30 серпня, прокуратура Києва скерувала до суду обвинувальний акт щодо освітянки, яка під час занять зі студентами виправдовувала збройну агресію РФ, розпочату у 2014 році, та заперечувала окупацію територій України.
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