У Полтаві затримали фітнес-тренера, який публічно ображав військових

Про це повідомляє СБУ та місцеве видання "Полтавщина".

СБУ зазначає, що Заволока - "палкий прихильник кремлівських наративів про війну в Україні".

Правоохоронці повідомили про випадок, коли перебуваючи у середмісті, фігурант почав провокувати та нецензурно ображати посадовців місцевого військкомату. Під час інциденту він безпідставно звинуватив українських захисників у тому, що вони нібито винні у розв’язанні війни РФ проти України та "вбивають людей за гроші".

Видання "Полтавщина" розповідає, що у своєму блозі Заволока ходить вулицями Полтави та коментує різні події - покоси трави, роботу комунальників, корупційні історії, рішення влади тощо.

В один з таких разів разом з другом він підійшов до військового, який пережив декілька поранень, та почав з нього кепкувати. Повідомляється, що боєць ЗСУ повернувся з фронту, де отримав контузію і численні поранення внаслідок підриву на міні. Військовий сказав, що пішов добровільно на війну, на що Заволока відповів "Ти придурок, сам попався на крючок". В кінці розмови блогер плюнув у воїна.

За даними слідства, провокатор фіксував свої злочинні дії на камеру, потім відзняте відео з "коментарями" він виклав на власній сторінці в Інстаграмі.

Як встановила СБУ, у такий спосіб фігурант вже неодноразово намагався дискредитувати українських захисників, які воюють з російськими загарбниками. СБУ також повідомила, що наразі перевіряється інформація, що провокативні відео і дописи зловмисника могли використовуватися кремлівськими пропагандистами для поширення нових фейків про війну в Україні.

Після останнього найбільш резонансного випадку чоловік намагався переховуватися від правосуддя, проте правоохоронці затримали його.

Наразі вирішується питання щодо повідомлення фігуранту про підозру, триває розслідування для встановлення всіх обставин злочину і притягнення зловмисника до відповідальності.