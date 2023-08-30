У Києві судитимуть колишню викладачку вишу, яка перед студентами звинувачувала ЗСУ в обстрілах Донбасу
У середу, 30 серпня, прокуратура Києва скерувала до суду обвинувальний акт щодо освітянки, яка під час занять зі студентами виправдовувала збройну агресію РФ, розпочату у 2014 році, та заперечувала окупацію територій України
Про це інформує пресслужба Київської міської прокуратури
За даними слідствами, у березні 2023 року 62-річна доцентка кафедри одного зі столичних університетів під час проведення навчального заняття в режимі відеозв’язку висловила студентам своє бачення подій в Україні.
У своїх висловах вона звинувачувала чинного президента України Володимира Зеленського у непідписанні Мінських угод, що, на її думку, послужило причиною війни. Крім того, вона називала "випереджувальним ударом" напад країни-агресора на Україну.
Водночас освітянка звинувачувала українські війська в обстрілах Донбасу упродовж останніх дев`яти років та заперечувала тимчасову окупацію території Донецької області.
Також встановлено, що фігуранта є уродженкою Республіки Білорусь У ході слідства обвинувачена повністю визнала свою провину.
Зараз жінку звільнили з роботи у київському виші. Обвинувальний акт з угодою про визнання винуватості розглянуть у Солом’янському районному суді.
Примітка: відповідно до ст. 62 Конституції України особа вважається невинуватою у вчиненні злочину і не може бути піддана кримінальному покаранню, доки її вину не буде доведено в законному порядку і встановлено обвинувальним вироком суду.
- Перед судом у Львові також постане освітянка з Донеччини, яка підтримала агресію РФ та пішла на співпрацю з окупантами.
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