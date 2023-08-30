У Києві судитимуть колишню викладачку вишу, яка перед студентами звинувачувала ЗСУ в обстрілах Донбасу

Про це інформує пресслужба Київської міської прокуратури

За даними слідствами, у березні 2023 року 62-річна доцентка кафедри одного зі столичних університетів під час проведення навчального заняття в режимі відеозв’язку висловила студентам своє бачення подій в Україні.



У своїх висловах вона звинувачувала чинного президента України Володимира Зеленського у непідписанні Мінських угод, що, на її думку, послужило причиною війни. Крім того, вона називала "випереджувальним ударом" напад країни-агресора на Україну.

Водночас освітянка звинувачувала українські війська в обстрілах Донбасу упродовж останніх дев`яти років та заперечувала тимчасову окупацію території Донецької області.

Також встановлено, що фігуранта є уродженкою Республіки Білорусь У ході слідства обвинувачена повністю визнала свою провину.



Зараз жінку звільнили з роботи у київському виші. Обвинувальний акт з угодою про визнання винуватості розглянуть у Солом’янському районному суді.



Примітка: відповідно до ст. 62 Конституції України особа вважається невинуватою у вчиненні злочину і не може бути піддана кримінальному покаранню, доки її вину не буде доведено в законному порядку і встановлено обвинувальним вироком суду.