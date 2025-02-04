Час обирати військових?
Попри продовження війни, в Україні все більше говорять про майбутні вибори
Навряд чи вони можливі раніше осені поточного року, проте запит суспільства на переформатування влади є очевидним. Ще одна тенденція – значна мілітаризація майбутнього політикуму, призов до його лав тих, хто захищає або захищав сьогодні Батьківщину зі зброєю в руках. Сили Оборони України сьогодні є зрізом українського суспільства, тому "мілітаризація" симпатій виборців є об’єктивним процесом.
Цікаво, що опитування, проведені в листопаді минулого року – зокрема від компанії СОЦИС та центру "Соціальний моніторинг" – демонструють високий рівень довіри українців саме до військових.
Лідер рейтингу довіри Валерій Залужний зараз працює послом у Великій Британії, проте в очах більшості громадян його постать пов’язана з успішною відсіччю російській агресії. Друге місце посідає начальник ГУР Кирило Буданов, підлеглі якого практично щодня створюють гучні інформаційні приводи, завдаючи ударів по ворожих тилах. Президент Володимир Зеленський – стабільно на третьому місці, і показники довіри громадян до нього є від’ємними.
Лідерство Залужного та Буданова у рейтингах довіри – не епізод, а стійкий тренд, про який можна говорити протягом останнього року.
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Дослідження, яке провів КМІС у лютому 2024-го, свідчить про те, що ще тоді, вперше в українській історії лідерами довіри громадян стали дві військових фігури. Цей розклад не зуміла похитнути навіть подальша відставка Валерія Залужного. Періодично хмари згущаються і над головою Кирила Буданова, проте це не впливає на високий рівень довіри до нього.
В Україні Збройні Сили разом із церквою традиційно перебували на вершині суспільної довіри, а після початку широкомасштабного вторгнення довіра громадян до захисників держави зміцнилася ще більше. Персоналізація довіри у постатях відомих генералів – природний процес, і можна з високим ступенем вірогідності очікувати на їх похід до політичних вершин. Тим більше, що і Залужний, і Буданов діють за принципом "Роби, як я".
Про автора. Євген Магда, політолог
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