Експрезидент США Байден підписав контракт з агентством талантів CAA

Про це повідомили на сторінці агентства в Instagram.

"Президент Байден є одним з найавторитетніших і найвпливовіших американських лідерів у національних і глобальних справах, – сказав Ричард Ловетт, співголова CAA. – Його відданість державній службі протягом усього життя – це єдність, оптимізм, гідність і можливість. Для нас велика честь знову співпрацювати з ним".

Агенція не повідомляє, над чим саме працюватиме Байден, тож наразі не відомо, чи йдеться про нову книгу, чи про інший проєкт.

Раніше Байден уже співпрацював із CAA з 2017 по 2020 рік, після восьмирічного перебування на посаді віцепрезидента США. Як клієнт цього агентства Байден опублікував свої мемуари "Обіцяй мені, тату", які стали бестселером номер один за версією New York Times, запустив 42-денний тур "Американська обіцянка", на який було продано понад 85 000 квитків по всій країні, а також став хедлайнером численних публічних виступів.

Повідомлення про цю подію стало першою публічною згадкою про Джо Байдена, відколи він покинув пост президента, зазначила BBC. Він не анонсував своїх планів після завершення п'ятдесятирічної кар'єри на державній службі, але, залишаючи Білий дім у січні, зазначив: "Ми залишаємо посаду, але не залишаємо боротьбу".

Хоча колишній президент тримається відносно непомітно, його бачили біля його будинку в Делавері, і він продовжує підтримувати зв'язок з колишніми помічниками та соратниками. Нещодавно він став прадідусем.

CAA зазвичай пов'язане з кінозірками та знаменитостями, проте агентство також працює з політиками й соціальними групами, що відстоюють інтереси суспільства. Зокрема, воно також співпрацювало з колишнім главою США Бараком Обамою та колишньою першою леді Мішель Обамою. Екскандидатка у президенти США Гілларі Клінтон підписала контракт з CAA на представлення своїх книжкових проєктів, зокрема "Важкий вибір", який є хронікою її перебування на посаді головного американського дипломата.