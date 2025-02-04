Кремль наказав приймати дітей з окупованої Луганщини до військових училищ РФ поза конкурсом, - ОВА
До військових училищ на території Росії загарбники планують поза конкурсом приймати дітей із населених пунктів тимчасово окупованої Луганської області
Про це повідомив очільник Луганської ОВА Артем Лисогор.
Зазначається, що про це йдеться в документі, який опубліковано на сайті Кремля за підсумками зустрічі диктатора Путіна з російськими волонтерами.
Зокрема, російська влада доручила розглянути можливість позачергового прийому дітей, вивезених з окупованих територій, до закладів освіти, в яких інтегровані програми підготовки неповнолітніх до військової служби, а також до державної служби російського козацтва.
- На тимчасово окупованих територіях російські загарбники агітують дітей без батьків вступати до військового училища в захопленому Маріуполі Донецької області.
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