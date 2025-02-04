Кремль наказав приймати дітей з окупованої Луганщини до військових училищ РФ поза конкурсом, - ОВА

Про це повідомив очільник Луганської ОВА Артем Лисогор.

Зазначається, що про це йдеться в документі, який опубліковано на сайті Кремля за підсумками зустрічі диктатора Путіна з російськими волонтерами.

Зокрема, російська влада доручила розглянути можливість позачергового прийому дітей, вивезених з окупованих територій, до закладів освіти, в яких інтегровані програми підготовки неповнолітніх до військової служби, а також до державної служби російського козацтва.