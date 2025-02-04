Попри всі побоювання, попри обстріли та проблеми, які є ринках, як-от борги, наразі ситуація виглядає кращою, аніж навіть оптимістичні прогнози, що озвучувались влітку чи восени. Фактично за майже два місяці зими масштаби відключень були мінімальними.

Цьому, звісно ж, є причини. З одного боку, більша кількість систем протиповітряного захисту дала можливість мінімізувати втрати від обстрілів. З іншого боку, погода явно на нашому боці – більшість тижнів зими спостерігалась плюсова температура, яка визначає менші обсяги попиту на електроенергію. Те, що в січні температура в деякі дні сягала +8 градусів однозначно сприяє тому, що ми живемо без графіків відключень. Читайте також: Найстрашніша зима завжди та, що попереду

За минулий рік було встановлено нові потужності газової та сонячної генерації, хоча цей приріст не можна назвати бумом, попри те, що було суттєво спрощено умови підключення та введення в експлуатацію нових установок. Як я вже писав, цьому є дві ключові причини: нерозуміння бізнес-процесів на ринку електроенергії непрофільним бізнесом, а також спотворення бізнес-моделі боргами на ринку.

На жаль, вітрова генерація, яка має низку переваг порівняно з газовою та сонячною, показала дуже малі прирости минулого року. Минулого року в Україні встановили до 44,6 МВт вітрових електростанцій, тим часом як у 2023 – 238 МВт. Тим часом потужності СЕС минулого року зросли на близько 800 МВт. Збільшенню потужності СЕС сприяло, зокрема, скасування влітку 2024 року ПДВ і мита на імпорт сонячних панелей та іншого енергообладнання. Водночас із запровадженням пільг для вітрової енергетики були проблеми. Зараз парламент готує стимули, які мали б розв'язати проблему низьких темпів будівництва вітрової енергетики. Читайте також: Потенціал вичерпався? Де взяти новий

Зростання газової генерації, природно, зумовило зростання споживання газу. На цьому фоні позитивним є зростання видобутку газу компаніями Нафтогазу. Минулого року дочка Нафтогазу Укргазвидобування збільшила видобуток товарного природного газу на 5% - до 13,9 млрд кубометрів, порівняно з 13,2 у 2023. Минулого року компанія ввела в експлуатацію 83 нові свердловини, з яких 60 – експлуатаційні, а 23 – пошуково-розвідувальні.

Звісно, усі позитиви першої половини зими не повинні розслабляти. Бо, звісно, систем ППО недостатньо, щоб цілковито убезпечитись при обстрілах. І точно так само не можна виключати похолодання у лютому, який традиційно був найхолоднішим місяцем взимку в Україні.