Хтось напружився, а хтось навпаки втішився, що припас генератор і кілька каністр дизеля.

На цю зиму озвучувалось дуже багато сценаріїв. Починаючи від того, що відключень взагалі не буде в разі відсутності обстрілів, сценарії, що відключення будуть тривалістю лише до 8 годин, якщо серйозні обстріли триватимуть, і майже апокаліптичні, про те, що світла не буде по 18-20 годин, якщо атакованою буде інфраструктура АЕС.

Я і сам говорив про те, що перебіг подій та атак може бути таким, щоб світла не буде по 18 годин, а в окремих районах його і зовсім може не бути. Але це песимістичний сценарій. Тому сьогодні я буду трошки оптимістом та заспокоюватиму. Читайте також: Потенціал вичерпався? Де взяти новий

По-перше, дати якийсь один прогноз на цю зиму просто нереально. І справді, ключовий чинник, який визначатиме наявність та масштаби графіків відключень — це втрати від ворожих обстрілів. А ці втрати, своєю чергою, залежатимуть від того, яку тактику і стратегію обстрілів обере ворог і від достатності систем протиповітряної оборони у нас. Хоча систем протиповітряної оборони достатньо не буває, і зараз їх теж бракує.

Окрім цього, важливий чинник погоди. Минулого року температура опускалась нижче відмітки у -11 °C лише одного разу. І взагалі зими в останні два десятиліття дуже помірні. Тому є шанс, що може пощастити й цього року.

Не потрібно дивуватись активним зверненням західних ЗМІ до цієї теми. В середині жовтня, перед початком зими, західні журналісти природно повертаються до теми української енергетики й того, як ми цю зиму пройдемо. І звичайно, вищі шанси побачити моторошні заголовки. У вересні та жовтні вони писали про інші теми та інші країни. Але зима в Україні - це традиційно фокус уваги західних ЗМІ. Читайте також: Проєкт бюджету воюючої країни: суцільне неподобство

Проте насправді в наших інтересах, щоб західна аудиторія отримувала меседж про різні сценарії зими в Україні, в тому числі й потенційно дуже складні. Адже це може виступати додатковим аргументом для західного істеблішменту, щоб більше допомагати Україні, і в тому числі здійснювати тиск на російське керівництво, щоб запобігти, наприклад, обстрілам інфраструктури АЕС. Це також важливий чинник, щоб прискорити постачання систем ППО, які захищають не лише критичну інфраструктуру, але й цивільне населення.