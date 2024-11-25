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OPINION

Найстрашніша зима завжди та, що попереду

Андріан Прокіп
25 листопада, 2024 понедiлок
08:00
Погляд

Багато хто звернув увагу на недавню статтю, що вийшла в Politico. Мабуть, не так на статтю, як на заголовок, в якому описано зовсім неприємний сценарій: у разі морозів -10 °С та виведення з ладу АЕС нас чекатимуть відключення світла по 20 годин на добу

Зміст

Хтось напружився, а хтось навпаки втішився, що припас генератор і кілька каністр дизеля. 

На цю зиму озвучувалось дуже багато сценаріїв. Починаючи від того, що відключень взагалі не буде в разі відсутності обстрілів, сценарії, що відключення будуть тривалістю лише до 8 годин, якщо серйозні обстріли триватимуть, і майже апокаліптичні, про те, що світла не буде по 18-20 годин, якщо атакованою буде інфраструктура АЕС. 

Я і сам говорив про те, що перебіг подій та атак може бути таким, щоб світла не буде по 18 годин, а в окремих районах його і зовсім може не бути. Але це песимістичний сценарій. Тому сьогодні я буду трошки оптимістом та заспокоюватиму. 

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По-перше, дати якийсь один прогноз на цю зиму просто нереально. І справді, ключовий чинник, який визначатиме наявність та масштаби графіків відключень — це втрати від ворожих обстрілів. А ці втрати, своєю чергою, залежатимуть від того, яку тактику і стратегію обстрілів обере ворог і від достатності систем протиповітряної оборони у нас. Хоча систем протиповітряної оборони достатньо не буває, і зараз їх теж бракує.

Окрім цього, важливий чинник погоди. Минулого року температура опускалась нижче відмітки у -11 °C лише одного разу. І взагалі зими в останні два десятиліття дуже помірні. Тому є шанс, що може пощастити й цього року. 

Не потрібно дивуватись активним зверненням західних ЗМІ до цієї теми. В середині жовтня, перед початком зими, західні журналісти природно повертаються до теми української енергетики й того, як ми цю зиму пройдемо. І звичайно, вищі шанси побачити моторошні заголовки. У вересні та жовтні вони писали про інші теми та інші країни. Але зима в Україні - це традиційно фокус уваги західних ЗМІ. 

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Проте насправді в наших інтересах, щоб західна аудиторія отримувала меседж про різні сценарії зими в Україні, в тому числі й потенційно дуже складні. Адже це може виступати додатковим аргументом для західного істеблішменту, щоб більше допомагати Україні, і в тому числі здійснювати тиск на російське керівництво, щоб запобігти, наприклад, обстрілам інфраструктури АЕС. Це також важливий чинник, щоб прискорити постачання систем ППО, які захищають не лише критичну інфраструктуру, але й цивільне населення.

Так у нас склалося, що найважча зима завжди та, яка ось-ось наступить. Треба розуміти, що просто не буде. Але це не означає, що наступить апокаліпсис та що ми не доживемо до весни.

Джерело

Про автора. Андріан Прокіп, аналітик із питань енергетики Українського інституту майбутнього

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Теги:
Новини
Україна
Росія
ППО
Війна з Росією
ракетний удар
погода в Україні
блекаут
Енергетика
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