На Міноборони у 2025 році виділено менше, аніж у 2024. Було 37,3 мільярда доларів, пропонується 34,8.

Натомість бюджетний комітет підняв зарплати прокурорам, суддям, іншим держслужбовцям. Після всіх скандалів.

Одна людина на комітеті проголосувала проти. Це — Олексій Гончаренко. Ще четверо, утримались. Утримались, блін. На всяк випадок — ні нашим, ні вашим.

Мої знайомі військові отримують по 20-25 тисяч гривень. На нулі — по 100 тисяч, але ви знаєте, як там вираховують кожний день, щоб, не дай Боже, не переплатити. Про поранених і тих, хто на реабілітацію — мовчу. Там копійки. Про квести з лікарняними — мовчу. Про те, яке пекло проходять сімʼї загиблих можна писати довго.

Ще раз, від 500 до 2 000 доларів отримують ті, хто кожного дня може загинути.

А ми в цей час всією країною вмовляємо керівників різних рівнів не брати хабарі, закликаємо ВР прийти до тями й перестати закидати у ненажерливі пащі службовців сотні тисяч. Ці державні люди, за логікою, мали б все робити, щоб рятувати країну, а не розоряти її. Читайте також: Країна "інвалідів" у країні воїнів

"Європейська солідарність" пропонує скорегувати зарплати чиновників відповідно до зарплат військових. Чому не прислухатися? Суспільство має високий запит на справедливість. Але ж ні, нинішні краще вистрелять собі у ногу. Хоча, не собі, звісно, у ногу. Нам всім у голови.

Отже, що ми маємо станом на зараз в проєкті держбюджету:

Верховна Рада отримує підвищення зарплати на 26,2 відсотка;

Офіс Президента — на 11,2 відсотка;

Кабінет міністрів — на 19,7 відсотка;

Прокуратура — на 25,8 відсотка;

Спеціалізована антикорупційна прокуратура — на 71,2 відсотка;

БЕБ — на 75 відсотків;

Нацкомісія з цінних паперів — на 49,6 відсотка;

Рахункова палата — на 38,2 відсотка;

суди — на 9,3 відсотка;

податкова — на 39,3 відсотка;

митниця — на 15,4 відсотка.

Скажете, що це для того, щоб хабарі не брали? Так не працює ж таке! Брали, беруть і будуть брати. Бо нічого їм за це не буває. Від слова — взагалі. Вони знають основний принцип: сидіти мовчки й чекати, поки шум стихне. А вони в цей час домовляться. Читайте також: "Вовина тисяча": шлях до державних електронних кайданків

Подивіться на зарплати зараз (середні цифри), це в місяць:

судді Апеляційних і Касаційних судів - 250 - 430 тисяч гривень;

керівники Апаратів і Секретаріатів ВРУ, КМУ - 200 - 250 тисяч гривень;

члени наглядових рад держпідприємств - 230 - 400 тисяч гривень;

міністри Кабінету Міністрів 100 - 178 тисяч гривень;

працівники НКРЕКП - 100 - 112 тисяч гривень.

Бюджет воюючої країни. В який стягують гроші з усього світу. Зате скасували виплати внутрішньо переміщеним особам. Щоб не жирували, а тренували живучість. Зате нацьковують своїх придворних телепсів, щоб вони обгиджували тих, хто виїхав.