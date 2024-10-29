Проєкт бюджету воюючої країни: суцільне неподобство
Але голоси за нього знайдуться, звісно
На Міноборони у 2025 році виділено менше, аніж у 2024. Було 37,3 мільярда доларів, пропонується 34,8.
Натомість бюджетний комітет підняв зарплати прокурорам, суддям, іншим держслужбовцям. Після всіх скандалів.
Одна людина на комітеті проголосувала проти. Це — Олексій Гончаренко. Ще четверо, утримались. Утримались, блін. На всяк випадок — ні нашим, ні вашим.
Мої знайомі військові отримують по 20-25 тисяч гривень. На нулі — по 100 тисяч, але ви знаєте, як там вираховують кожний день, щоб, не дай Боже, не переплатити. Про поранених і тих, хто на реабілітацію — мовчу. Там копійки. Про квести з лікарняними — мовчу. Про те, яке пекло проходять сімʼї загиблих можна писати довго.
Ще раз, від 500 до 2 000 доларів отримують ті, хто кожного дня може загинути.
А ми в цей час всією країною вмовляємо керівників різних рівнів не брати хабарі, закликаємо ВР прийти до тями й перестати закидати у ненажерливі пащі службовців сотні тисяч. Ці державні люди, за логікою, мали б все робити, щоб рятувати країну, а не розоряти її.
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"Європейська солідарність" пропонує скорегувати зарплати чиновників відповідно до зарплат військових. Чому не прислухатися? Суспільство має високий запит на справедливість. Але ж ні, нинішні краще вистрелять собі у ногу. Хоча, не собі, звісно, у ногу. Нам всім у голови.
Отже, що ми маємо станом на зараз в проєкті держбюджету:
- Верховна Рада отримує підвищення зарплати на 26,2 відсотка;
- Офіс Президента — на 11,2 відсотка;
- Кабінет міністрів — на 19,7 відсотка;
- Прокуратура — на 25,8 відсотка;
- Спеціалізована антикорупційна прокуратура — на 71,2 відсотка;
- БЕБ — на 75 відсотків;
- Нацкомісія з цінних паперів — на 49,6 відсотка;
- Рахункова палата — на 38,2 відсотка;
- суди — на 9,3 відсотка;
- податкова — на 39,3 відсотка;
- митниця — на 15,4 відсотка.
Скажете, що це для того, щоб хабарі не брали? Так не працює ж таке! Брали, беруть і будуть брати. Бо нічого їм за це не буває. Від слова — взагалі. Вони знають основний принцип: сидіти мовчки й чекати, поки шум стихне. А вони в цей час домовляться.
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Подивіться на зарплати зараз (середні цифри), це в місяць:
- судді Апеляційних і Касаційних судів - 250 - 430 тисяч гривень;
- керівники Апаратів і Секретаріатів ВРУ, КМУ - 200 - 250 тисяч гривень;
- члени наглядових рад держпідприємств - 230 - 400 тисяч гривень;
- міністри Кабінету Міністрів 100 - 178 тисяч гривень;
- працівники НКРЕКП - 100 - 112 тисяч гривень.
Бюджет воюючої країни. В який стягують гроші з усього світу. Зате скасували виплати внутрішньо переміщеним особам. Щоб не жирували, а тренували живучість. Зате нацьковують своїх придворних телепсів, щоб вони обгиджували тих, хто виїхав.
P.S. Може, ви не в курсі. Оті всі десятки й сотні мільйонів, які по всій країні познаходили у прокурорів-мсековців і на які ми мали змогу любуватися, конфісковувати не будуть. Закон так прописаний. Той закон, до якого дотична шобла Портнова. Так-так, того Портнова, який спокійно і тріумфально повернувся, коли "Вова победил", і так само тріумфально і демонстративно залишив країну ПІСЛЯ повномасштабного вторгнення. Але і далі продовжує відігравати свою роль у судовій владі. Через тих, кого розставляв в країні на посади в органах судової влади.
Про авторку. Зоя Казанжи, журналістка.
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