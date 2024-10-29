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OPINION

Проєкт бюджету воюючої країни: суцільне неподобство

Зоя Казанжи
29 жовтня, 2024 вiвторок
12:00
Погляд

Але голоси за нього знайдуться, звісно

Зміст

На Міноборони у 2025 році виділено менше, аніж у 2024. Було 37,3 мільярда доларів, пропонується 34,8. 

Натомість бюджетний комітет підняв зарплати прокурорам, суддям, іншим держслужбовцям. Після всіх скандалів. 

Одна людина на комітеті проголосувала проти. Це — Олексій Гончаренко. Ще четверо, утримались. Утримались, блін. На всяк випадок — ні нашим, ні вашим. 

Мої знайомі військові отримують по 20-25 тисяч гривень. На нулі — по 100 тисяч, але ви знаєте, як там вираховують кожний день, щоб, не дай Боже, не переплатити. Про поранених і тих, хто на реабілітацію — мовчу. Там копійки. Про квести з лікарняними — мовчу. Про те, яке пекло проходять сімʼї загиблих можна писати довго. 

Ще раз, від 500 до 2 000 доларів отримують ті, хто кожного дня може загинути. 

А ми в цей час всією країною вмовляємо керівників різних рівнів не брати хабарі, закликаємо ВР прийти до тями й перестати закидати у ненажерливі пащі службовців сотні тисяч. Ці державні люди, за логікою, мали б все робити, щоб рятувати країну, а не розоряти її. 

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"Європейська солідарність" пропонує скорегувати зарплати чиновників відповідно до зарплат військових. Чому не прислухатися? Суспільство має високий запит на справедливість. Але ж ні, нинішні краще вистрелять собі у ногу. Хоча, не собі, звісно, у ногу. Нам всім у голови. 

Отже, що ми маємо станом на зараз в проєкті держбюджету: 

  • Верховна Рада отримує підвищення зарплати на 26,2 відсотка;
  • Офіс Президента — на 11,2 відсотка;
  • Кабінет міністрів — на 19,7 відсотка;
  • Прокуратура — на 25,8 відсотка;
  • Спеціалізована антикорупційна прокуратура —  на 71,2 відсотка;
  • БЕБ — на 75 відсотків;
  • Нацкомісія з цінних паперів — на 49,6 відсотка;
  • Рахункова палата — на 38,2 відсотка;
  • суди — на 9,3 відсотка;
  • податкова — на 39,3 відсотка;
  • митниця —  на 15,4 відсотка. 

Скажете, що це для того, щоб хабарі не брали? Так не працює ж таке! Брали, беруть і будуть брати. Бо нічого їм за це не буває. Від слова — взагалі. Вони знають основний принцип: сидіти мовчки й чекати, поки шум стихне. А вони в цей час домовляться. 

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Подивіться на зарплати зараз (середні цифри), це в місяць: 

  • судді Апеляційних і Касаційних судів - 250 - 430 тисяч гривень;
  • керівники Апаратів і Секретаріатів ВРУ, КМУ - 200 - 250 тисяч гривень;
  • члени наглядових рад держпідприємств - 230 - 400 тисяч гривень;
  • міністри Кабінету Міністрів 100 - 178 тисяч гривень;
  • працівники НКРЕКП - 100 - 112 тисяч гривень. 

Бюджет воюючої країни. В який стягують гроші з усього світу. Зате скасували виплати внутрішньо переміщеним особам. Щоб не жирували, а тренували живучість. Зате нацьковують своїх придворних телепсів, щоб вони обгиджували тих, хто виїхав. 

P.S. Може, ви не в курсі. Оті всі десятки й сотні мільйонів, які по всій країні познаходили у прокурорів-мсековців і на які ми мали змогу любуватися, конфісковувати не будуть. Закон так прописаний. Той закон, до якого дотична шобла Портнова. Так-так, того Портнова, який спокійно і тріумфально повернувся, коли "Вова победил", і так само тріумфально і демонстративно залишив країну ПІСЛЯ повномасштабного вторгнення. Але і далі продовжує відігравати свою роль у судовій владі. Через тих, кого розставляв в країні на посади в органах судової влади.

Джерело

Про авторку. Зоя Казанжи, журналістка.

Редакція не завжди поділяє думки, висловлені авторами блогів.

Теги:
Новини
Україна
Верховна Рада
Кабмін
політика
Президент України
ЗСУ
державний бюджет
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