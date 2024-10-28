"Вовина тисяча": шлях до державних електронних кайданків
Зверніть увагу: роздача "Вовиної тисячі" буде здійснюватися через єПідтримку – тобто через Дію
І це буквально "популізм у квадраті": і роздача грошей, і примус установити державний застосунок.
Я завжди казав, що Дія – це політичний проєкт, а не технологічний.
Мета цього проєкту – будь-якими способами проникнути до якомога більшої кількості смартфонів громадян. У тому числі примусом: "або через Дію – або ніяк".
А потім є кілька варіантів.
Можна, наприклад, роздавати наші спільні гроші у своїх особистих інтересах.
Або впарювати у застосунку пропаганду своєї партії та "найвеличнішого лідера сучасності" - знов-таки, коштом "общака".
В ідеалі вони б хотіли відразу "вибори в смартфоні" з завчасно запрограмованим результатом, але Захід такі "вибори" не визнає, це чітко дали зрозуміти.
Читайте також: "Вовина тисяча": злочин перед ЗСУ
Тому вирішили "їсти слона частинами": давайте спочатку зробимо так, щоб Дія була в кожному смартфоні – а там побачимо.
Раніше в Дії була роздача переважно "видовищ", аж тут і хлібчик вирішили видавати. І не вперше, до речі. Щоб клієнт звикав.
І багато хто з не дуже критично мислячої публіки зрадіє несподіваній халяві.
Не дуже парячись, що встановлювати собі державні електронні кайданки заради пачки печива чи миски супу – така собі ідея.
Ця публіка навряд чи читала "Залюднений острів". І тому просто не в курсі, що сучасна українська Дія – це прямий аналог антиутопічних "Веж Сіяння".
Читайте також: Ті, хто обурюється "Вовиною тисячею", недавно тішилися після зустрічі з Зеленським
У кіно воно все прикольно, а от у житті складно відрізнити, це вже Матриця чи ще ні.
Принагідно порада тим, хто вже щось підозрює: зламай систему – знеси Дію.
Про автора. Костянтин Корсун, експерт з кібербезпеки
Редакція не завжди поділяє думки, висловлені авторами блогів.
- Актуальне
- Важливе