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OPINION

"Вовина тисяча": шлях до державних електронних кайданків

Костянтин Корсун
28 жовтня, 2024 понедiлок
18:03
Погляд

Зверніть увагу: роздача "Вовиної тисячі" буде здійснюватися через єПідтримку – тобто через Дію

Зміст

І це буквально "популізм у квадраті": і роздача грошей, і примус установити державний застосунок.

Я завжди казав, що Дія – це політичний проєкт, а не технологічний. 

Мета цього проєкту – будь-якими способами проникнути до якомога більшої кількості смартфонів громадян. У тому числі примусом: "або через Дію – або ніяк".

А потім є кілька варіантів. 

Можна, наприклад, роздавати наші спільні гроші у своїх особистих інтересах. 

Або впарювати у застосунку пропаганду своєї партії та "найвеличнішого лідера сучасності" -  знов-таки, коштом "общака".

В ідеалі вони б хотіли відразу "вибори в смартфоні" з завчасно запрограмованим результатом, але Захід такі "вибори" не визнає, це чітко дали зрозуміти.

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Тому вирішили "їсти слона частинами": давайте спочатку зробимо так, щоб Дія була в кожному смартфоні – а там побачимо.

Раніше в Дії була роздача переважно "видовищ", аж тут і хлібчик вирішили видавати. І не вперше, до речі. Щоб клієнт звикав.

І багато хто з не дуже критично мислячої публіки зрадіє несподіваній халяві.

Не дуже парячись, що встановлювати собі державні електронні кайданки заради пачки печива чи миски супу – така собі ідея.

Ця публіка навряд чи читала "Залюднений острів". І тому просто не в курсі, що сучасна українська Дія – це прямий аналог антиутопічних "Веж Сіяння".

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У кіно воно все прикольно, а от у житті складно відрізнити, це вже Матриця чи ще ні.

Принагідно порада тим, хто вже щось підозрює: зламай систему – знеси Дію.

Джерело

Про автора. Костянтин Корсун, експерт з кібербезпеки

Редакція не завжди поділяє думки, висловлені авторами блогів.

 

Теги:
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Економіка
Україна
вибори
політика
Технології
Володимир Зеленський
Дія
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