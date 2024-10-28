Раніше в Дії була роздача переважно "видовищ", аж тут і хлібчик вирішили видавати. І не вперше, до речі. Щоб клієнт звикав.

Тому вирішили "їсти слона частинами": давайте спочатку зробимо так, щоб Дія була в кожному смартфоні – а там побачимо.

В ідеалі вони б хотіли відразу "вибори в смартфоні" з завчасно запрограмованим результатом, але Захід такі "вибори" не визнає, це чітко дали зрозуміти.

Або впарювати у застосунку пропаганду своєї партії та "найвеличнішого лідера сучасності" - знов-таки, коштом "общака".

Можна, наприклад, роздавати наші спільні гроші у своїх особистих інтересах.

А потім є кілька варіантів.

Мета цього проєкту – будь-якими способами проникнути до якомога більшої кількості смартфонів громадян. У тому числі примусом: "або через Дію – або ніяк".

Я завжди казав, що Дія – це політичний проєкт, а не технологічний.

І це буквально "популізм у квадраті": і роздача грошей, і примус установити державний застосунок.

І багато хто з не дуже критично мислячої публіки зрадіє несподіваній халяві.

Не дуже парячись, що встановлювати собі державні електронні кайданки заради пачки печива чи миски супу – така собі ідея.

Ця публіка навряд чи читала "Залюднений острів". І тому просто не в курсі, що сучасна українська Дія – це прямий аналог антиутопічних "Веж Сіяння".

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У кіно воно все прикольно, а от у житті складно відрізнити, це вже Матриця чи ще ні.

Принагідно порада тим, хто вже щось підозрює: зламай систему – знеси Дію.

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Про автора. Костянтин Корсун, експерт з кібербезпеки

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