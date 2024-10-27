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OPINION

Ті, хто обурюється "Вовиною тисячею", недавно тішилися після зустрічі із Зеленським

Борис Бабін
27 жовтня, 2024 неділя
08:06
Погляд блог Борис Бабін

У мене є лише одне зауваження, яке є цензурним та може бути задано публічно

Зміст

В усій трагікомічній історії останніх днів, стосовно прокурорів з особливими потребами, раптовій обізнаності влади у діяльності медкомісій, оголошених публічно порад окремих західних воєнаналітиків (шкода, що тепер вони в блеклісті, читати без оперативних перекладів оригінал буде важче), нових планів внутрішніх та зовнішніх, див на обертасах від бахчисарайських "Т-35", з перервами на вибори у Кишиневі та Тбілісі (чи вже Тифліс?) у мене є лише одне зауваження, яке є цензурним та може бути задано публічно.

Чому квазішановна вітчизняна елітка так обурено зустріла оголошення про Є-Тищу, але до того, десь за добу, масово й радісно шерила фотосет зустрічі керівництва країни з усім наявним реєстровим громадянським суспільством як доленосну подію?

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Доленосність обох подій насправді абсолютно однакова. 

Як і їх передумови, як і їх мета. 

Як й очікуваний від них владою практичний, а не медійний, результат.

Я б тут точно не обурювався щодо 20 у.о. та не колекціонував фоточки з тронної зали.

Бо якщо такі дійсно непересічні події відбулися, це тепер точно не на часі.

Єдине, що після такого залишається на часі — кожному неухильно виконувати свої обов'язки. 

Статутні, службові, громадські тощо.

Щоб потім, як би не було тяжко, не стало соромно.

Пробачте за пораду в стилі "сержант очевидність". Але у цій ситуації — більше порад, зауважень, пропозицій не маю. 

Джерело

Про автора. Борис Бабін — український науковець, громадський і політичний діяч, доктор юридичних наук, професор

Редакція не завжди поділяє думки, висловлені авторами блогів.

Теги:
Новини
Суспільство
Україна
політика
Володимир Зеленський
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