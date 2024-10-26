Головна English Еспресо.Захід Еспресо.Біла Церква
Espreso.tv
en
Головна
English Еспресо.Захід Еспресо.Біла Церква
Війна з Росією: хроніка
Пояснюємо
Головна Погляд "Вовина тисяча": злочин перед ЗСУ
OPINION

"Вовина тисяча": злочин перед ЗСУ

26 жовтня, 2024 субота
10:00
Погляд

Рішення про роздачу "Вовиної тисячі" - це зневага до української армії, до людей, які йдуть на смерть, до суспільства, бізнесу, платників податків

Зміст

Рішення президента та Верховного головнокомандувача Володимира Зеленського щодо роздачі кожному українцю  по 1 тисячі гривень це:

1. Злочин проти оборони держави.

Верховний головнокомандувач публічно заявляє, що  забирає гроші у солдатів на фронті заради підкупу виборців.   Влада не забезпечує армію елементарними мавіками, аутелами, засобами РЕБ, боєприпасами, машинами та іншим, через нестачу цих засобів гинуть тисячі громадян України,  а влада роздає гроші, щоб підняти  свій рейтинг. 

Ворог кожного дня захоплює наші міста та села, фронту треба допомога. 

Якщо рахувати що по тисячі отримає  30 чи 40 мільйонів українців, то це треба близько 30-40 мільярдів гривень.  Для усвідомлення масштабу  40 мільярдів — це приблизно 450 тисяч денних Мавіків. За 40 мільярдів  можна усю українську армію на пів року повністю забезпечити усіма типами дронів, усі підрозділи.  Чому військові мають продовжувати жебрати на озброєння та на захист України в інтернеті, якщо у бюджеті є гроші?

Читайте також: Масова "інвалідність" прокурорів символізує системну хворобу

2. Придушення бізнесу заради популізму.

Президент та його "слуги" прийняли закон про підвищення податків для підприємців, і  виявляється, що з підвищення податків фінансується майбутня виборча кампанія.

3. Дискредитація держави перед іноземними партнерами.

Україна на усіх рівнях просить гроші у світового співтовариства для захисту від РФ, а влада витрачає частину цих коштів не на війну, а на політичну кампанію президента.

4. Лицемірство.

Десятки тисяч гривень пенсій щомісячно отримують прокурори та інші десятки тисяч спецпенсіонерів-держслужбовців, а простим людям Зеленський роздає разово по тисячі гривень, щоб пригасити громадське невдоволення. 

Рішення про роздачу "Вовиної тисячі" - це зневага до української армії, до людей, які йдуть на смерть, до суспільства, бізнесу, платників податків, і президент Зеленський повинен це негайно скасувати й направити усі кошти на рахунки ЗСУ та НГУ.

Джерело

Про автора: Юрій Бутусов, журналіст

Редакція не завжди поділяє думки, висловлені авторами блогів.

Теги:
Новини
Україна
вибори
політика
зброя
податки
Володимир Зеленський
ЗСУ
Юрій Бутусов
допомога Україні
Читайте також:
Володимир Зеленський
Автор Дар'я Куркіна
25 жовтня, 2024 п'ятниця
Зеленський анонсував з грудня виплати 1 тис. грн кожному українцю. Кошти можна витратити на вітчизняні товари, комуналку, ліки, квитки, книги, донати
Лукашенко
Автор Катерина Єсікова
24 жовтня, 2024 четвер
"Путін почав виводити війська та завернув на Київ": Лукашенко заявив, що нібито не надавав територію Білорусі для початку вторгнення
Антоніу Гутерреш
Автор Дар'я Куркіна
24 жовтня, 2024 четвер
Генсек ООН Гутерреш на саміті БРІКС у РФ закликав до "справедливого миру" в Україні
  • USD 41.1
    Купівля 41.1
    Продаж 41.56
  • EUR
    Купівля 44.48
    Продаж 45.14
e-live
  • Актуальне
  • Важливе
2024, субота
26 жовтня
10:08
грузія
У Грузії проходять парламентські вибори, які можуть стати найнапруженішими за останні роки
10:04
Ексклюзив
ДБР затримало керівницю МСЕК Хмельниччини, яка викинула через вікно пів мільйона доларів
Конфіскацію коштів у звинувачених в корупції лікарів МСЕК можна здійснити лише після судового вироку, - колишній головний військовий прокурор України Чумак
09:41
На фото: Бейонсе побила рекорд "Греммі"
Співачка Бейонсе підтримала Гарріс під час виступу на передвиборчому мітингу
09:25
Зеленський
Зеленський призначив Гаврилюка головою Міжвідомчої комісії з політики військово-технічного співробітництва
09:23
Херсонська область
Війська РФ вночі атакували Херсон і область: загинули двоє людей, є поранений
09:14
Оновлено
Київ. У будинок влучив "шахед". 25.10.2024
РФ ввечері атакувала Україну "шахедами" та ракетами: у Києві, Дніпрі та на Київщині є руйнування, загинули 5 людей, серед них - діти
09:00
військові навчання, Тайвань
США передадуть пакет зброї Тайваню на $2 млрд: він включає ППО, що була випробувана в Україні
08:27
Ізраїль, ЦАХАЛ
Армія оборони Ізраїлю оголосила про завершення операції нічних авіаударів по Ірану
08:15
Оновлено
Покровськ
Протягом доби на фронті сталося 192 боєзіткнення: найгарячіше на Покровському і Курахівському напрямках
08:05
OPINION
​Китай створює "тіньову ООН"
08:01
Анонс
Педрі, Джуд Беллінгем, Ла Ліга, Реал - Барселона
"Реал" - "Барселона": де та коли дивитись перше Ель Класіко для Мбаппе
08:00
Огляд
Хаотична втіха життям, оповідання для реготання і таємниця Темних Вод – 5 книг про те, як все вдається
07:48
втрати окупантів
Сили оборони за добу ліквідували майже 1700 російських окупантів
07:33
Оксана Маркарова
Україна прагне конфіскувати всі заморожені російські активи, - посолка Маркарова
06:58
Білорусь, війська Білорусі
Білорусь зупинила будівництво військового містечка біля кордону з Україною
06:42
Недобудована дзвіниця-"голуб" поряд із Свято-Михайлівським гарнізонним собором у Черкасах
У недобудованій дзвіниці колишнього собору УПЦ МП в Черкасах облаштують військовий музей
06:22
На фото людина, що працює за комп'ютером
Китайські хакери здійснили атаку на телефони працівників штабу Гарріс
05:30
Оновлено
Ілюстративне фото
Ізраїль завдає авіаударів по Ірану у відповідь на атаки з початку жовтня
04:52
Антоніу Гутерріш
Гутерреш розповів про мету участі в саміті БРІКС у російській Казані
03:18
Джон Кірбі
"Незрозуміло, з якою метою": у Білому домі вважають, що частину солдатів КНДР можуть відправити в Курськ
02:57
Угорщина
МЗС Угорщини викликало посла Хорватії через заяву хорватського міністра оборони щодо України
02:02
Віктор Медведчук
АРМА виставить на продаж 136 картин з колекції Медведчука вартістю 4 млн грн
01:24
G7
Країни G7 домовилися про надання Україні кредиту в $50 млрд, коштом прибутків від активів РФ
2024, п'ятниця
25 жовтня
23:05
Україна розпочала переговори з Болгарією щодо безпекової угоди
23:00
Урсула фон дер Ляєн
Фон дер Ляєн скасувала переговори з Вучевичем через зустріч прем'єра Сербії з російським міністром
22:44
Може контролювати рівень цукру в крові: Apple тестує новий застосунок для хворих на діабет
22:15
Ексклюзив
військові РФ
Війська КНДР в РФ свідчать про те, що РФ неспроможна сама виграти війну, - генерал-майор запасу СБУ Ягун
21:53
Литва прапор
Литва демонтує лінії електропередачі з РФ і Білоруссю
21:47
Володимир Зеленський
Зеленський доручив створити технологічну Ставку та назвав її пріоритетом дрони
21:16
Зеленський прийняв вірчі грамоти від нових послів шести країн
21:01
Оновлено
Володимир Зеленський
Зеленський анонсував з грудня виплати 1 тис. грн кожному українцю. Кошти можна витратити на вітчизняні товари, комуналку, ліки, квитки, книги, донати
20:59
Прапор США
США планують розгорнути глушитель китайських і російських космічних супутників
20:56
Огляд
"Веном: Останній танець"
Коли "Час жити": що подивитися на вихідних
20:52
Аналітика
Сергій Згурець, український журналіст, військовий експерт
Складні бої за Селидове, інтенсивність штурмів окупантів на Курахівському напрямку не зменшується. Колонка Сергія Згурця
20:26
Ексклюзив
Південна Корея, військовий парад
Я не впевнений, що Південна Корея готова стати на боці України у конкретних бойових діях, - дипломат Литвин
20:22
на фото: Костін
Костін: П'ять керівників обласних прокуратур і спецпрокурор написали заяви про звільнення
20:04
Міжнародний кримінальний суд
Україна завершила ратифікацію Римського статуту: він набуде чинності з 1 січня 2025 року
20:00
OPINION
Гутерреш у Казані і спадщина засновників ЄС
19:54
Оновлено
Юрій Климчук, ФК Рух, УПЛ
"Полісся" втратило очки з "Колосом", а "Рух" і "Чорноморець" зіграли внічию. Розклад і результати 11-го туру УПЛ
19:51
Володимир Путін та Кім Чен Ин
МЗС Північної Кореї прокоментувало інформацію про відправку військ до Росії
Більше новин
Про нас

Передрук та інше використання матеріалів, що розміщені на сайті дозволяється за умови посилання на espreso.tv. Інтернет-видання можуть використовувати матеріали сайту, розміщувати відео за умови гіперпосилання на espreso.tv. Заборонено передрук та використання матеріалів, у яких міститься посилання на агентства Iнтерфакс-Україна, УНIАН, Reuters, Associated Press. Матеріали позначені міткою "Реклама", "Новини компаній", "Пресреліз", "PR", "Партнерський матеріал" публікуються на правах реклами, з питань реклами звертайтесь за адресою [email protected]. Курси валют надані kurs.com.ua


  • © 2024 ESPRESO.TV