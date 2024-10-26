1. Злочин проти оборони держави.

Верховний головнокомандувач публічно заявляє, що забирає гроші у солдатів на фронті заради підкупу виборців. Влада не забезпечує армію елементарними мавіками, аутелами, засобами РЕБ, боєприпасами, машинами та іншим, через нестачу цих засобів гинуть тисячі громадян України, а влада роздає гроші, щоб підняти свій рейтинг.

Ворог кожного дня захоплює наші міста та села, фронту треба допомога.

Якщо рахувати що по тисячі отримає 30 чи 40 мільйонів українців, то це треба близько 30-40 мільярдів гривень. Для усвідомлення масштабу 40 мільярдів — це приблизно 450 тисяч денних Мавіків. За 40 мільярдів можна усю українську армію на пів року повністю забезпечити усіма типами дронів, усі підрозділи. Чому військові мають продовжувати жебрати на озброєння та на захист України в інтернеті, якщо у бюджеті є гроші?

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