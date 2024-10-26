"Вовина тисяча": злочин перед ЗСУ
Рішення про роздачу "Вовиної тисячі" - це зневага до української армії, до людей, які йдуть на смерть, до суспільства, бізнесу, платників податків
Рішення президента та Верховного головнокомандувача Володимира Зеленського щодо роздачі кожному українцю по 1 тисячі гривень це:
1. Злочин проти оборони держави.
Верховний головнокомандувач публічно заявляє, що забирає гроші у солдатів на фронті заради підкупу виборців. Влада не забезпечує армію елементарними мавіками, аутелами, засобами РЕБ, боєприпасами, машинами та іншим, через нестачу цих засобів гинуть тисячі громадян України, а влада роздає гроші, щоб підняти свій рейтинг.
Ворог кожного дня захоплює наші міста та села, фронту треба допомога.
Якщо рахувати що по тисячі отримає 30 чи 40 мільйонів українців, то це треба близько 30-40 мільярдів гривень. Для усвідомлення масштабу 40 мільярдів — це приблизно 450 тисяч денних Мавіків. За 40 мільярдів можна усю українську армію на пів року повністю забезпечити усіма типами дронів, усі підрозділи. Чому військові мають продовжувати жебрати на озброєння та на захист України в інтернеті, якщо у бюджеті є гроші?
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2. Придушення бізнесу заради популізму.
Президент та його "слуги" прийняли закон про підвищення податків для підприємців, і виявляється, що з підвищення податків фінансується майбутня виборча кампанія.
3. Дискредитація держави перед іноземними партнерами.
Україна на усіх рівнях просить гроші у світового співтовариства для захисту від РФ, а влада витрачає частину цих коштів не на війну, а на політичну кампанію президента.
4. Лицемірство.
Десятки тисяч гривень пенсій щомісячно отримують прокурори та інші десятки тисяч спецпенсіонерів-держслужбовців, а простим людям Зеленський роздає разово по тисячі гривень, щоб пригасити громадське невдоволення.
Рішення про роздачу "Вовиної тисячі" - це зневага до української армії, до людей, які йдуть на смерть, до суспільства, бізнесу, платників податків, і президент Зеленський повинен це негайно скасувати й направити усі кошти на рахунки ЗСУ та НГУ.
Про автора: Юрій Бутусов, журналіст
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