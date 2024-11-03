Про причини вже писано-переписано. Падіння мотивації "слуг", приниження, яких вони зазнають від Зеленського і "менеджерів" з його Офісу, незаконні обмеження на відрядження і таке інше.

Чимало сказано і про спроби президентського Офісу вивернути ситуацію на користь для себе.

Вибори під час воєнного стану заборонені — причому у випадку парламенту не законом, а безпосередньо Конституцією. Тому з цим складом парламенту країні жити до кінця війни.

Але тим легше представляти парламент джерелом усіх бід. Переобрати (і втратити більшість) не примусиш. А бурчання і фронда невдоволених "слуг" і прислужників офісним сценаристам навіть на користь. Посилює потрібний образ і дозволяє перекладати провину.

Тим більше, що керівництво парламенту абсолютно, цілком, до дрібниць віддане Банковій. І навіть не намагається відстоювати субʼєктність Ради. Навпаки, войовничо потурає Офісу. Читайте також: Проєкт бюджету воюючої країни: суцільне неподобство

Порядок денний формується так, щоб не шкода було втрачати. Не розглядаючи при цьому справді нагальних і важливих питань.

А тим часом події в Україні й навколо залишають дедалі менше часу для подібних ігор.

Сподівання Зеленського та Офісу на всенародну любов (хай навіть з переляку) - марні. Така любов триватиме до першої справді серйозної кризи, яку влада може і не розвʼязати. Бо інституційно слабшає з кожним днем знецінення парламенту і ручного управління у сферах відповідальності уряду.

Тоді прийде час антикризового управління — але може стати надто пізно.

Тим серед "слуг" і прислужників, кому точно не буде місця в умовній шлюпці, варто вже сьогодні задуматись.

Чим потім утікати з "Титаніка" у крижаній воді вплав, то краще зараз завчасно відвернути від айсберга.