Головна English Еспресо.Захід Еспресо.Біла Церква
Espreso.tv
en
Головна
English Еспресо.Захід Еспресо.Біла Церква
Війна з Росією: хроніка
Пояснюємо
Головна Погляд Потенціал вичерпався? Де взяти новий
OPINION

Потенціал вичерпався? Де взяти новий

Ростислав Павленко
3 листопада, 2024 неділя
08:02
Погляд

Таким глузливим словосполученням у нинішній ВР називають ситуацію, коли кількість "слуг" і їхніх прислужників у залі падає нижче рівня, потрібного для прийняття рішень

Зміст

Про причини вже писано-переписано.

Падіння мотивації "слуг", приниження, яких вони зазнають від Зеленського і "менеджерів" з його Офісу, незаконні обмеження на відрядження і таке інше.

Чимало сказано і про спроби президентського Офісу вивернути ситуацію на користь для себе.

Вибори під час воєнного стану заборонені — причому у випадку парламенту не законом, а безпосередньо Конституцією. Тому з цим складом парламенту країні жити до кінця війни.

Але тим легше представляти парламент джерелом усіх бід. Переобрати (і втратити більшість) не примусиш. А бурчання і фронда невдоволених "слуг" і прислужників офісним сценаристам навіть на користь. Посилює потрібний образ і дозволяє перекладати провину.

Тим більше, що керівництво парламенту абсолютно, цілком, до дрібниць віддане Банковій. І навіть не намагається відстоювати субʼєктність Ради. Навпаки, войовничо потурає Офісу.

Читайте також: Проєкт бюджету воюючої країни: суцільне неподобство

Порядок денний формується так, щоб не шкода було втрачати. Не розглядаючи при цьому справді нагальних і важливих питань.

А тим часом події в Україні й навколо залишають дедалі менше часу для подібних ігор.

Сподівання Зеленського та Офісу на всенародну любов (хай навіть з переляку) - марні. Така любов триватиме до першої справді серйозної кризи, яку влада може і не розвʼязати. Бо інституційно слабшає з кожним днем знецінення парламенту і ручного управління у сферах відповідальності уряду.

Тоді прийде час антикризового управління — але може стати надто пізно.

Тим серед "слуг" і прислужників, кому точно не буде місця в умовній шлюпці, варто вже сьогодні задуматись.

Чим потім утікати з "Титаніка" у крижаній воді вплав, то краще зараз завчасно відвернути від айсберга.

Поки можливість для маневру зберігається.

Джерело

Про автора. Ростислав Павленко, український політик, політолог, політтехнолог, викладач. Народний депутат України IX скликання

Редакція не завжди поділяє думки, висловлені авторами блогів.

Теги:
Новини
Україна
Верховна Рада
вибори
політика
Президент України
Слуга народу
Читайте також:
Руслан Стефанчук
Автор Юлія Лаврук
31 жовтня, 2024 четвер
"В Україні може з'явитися єдина тарифна сітка, де буде справедлива зарплата кожному, хто працює на державу", - Стефанчук
Автор Марина Данилюк-Ярмолаєва
1 листопада, 2024 п'ятниця
Син Баканова в СБУ. Чому Захід не довіряє Зеленському та Єрмаку?
Рамзан Кадиров
Автор Юлія Лаврук
2 листопада, 2024 субота
Кадиров скасував свій наказ не брати українських військових в полон
  • USD 41.12
    Купівля 41.12
    Продаж 41.55
  • EUR
    Купівля 44.66
    Продаж 45.26
e-live
  • Актуальне
  • Важливе
2024, неділя
3 листопада
08:47
Оновлено
шахед
Росіяни вночі атакували Київ і Чернігівщину: у низці районів зафіксували падіння уламків дронів
08:40
тюрма
У колонії в Білорусі помер 22-річний політв'язень, засуджений за "шпигунство" та "екстремістську діяльність"
08:22
Оновлено
Курахове
За добу на фронті сталося 173 боєзіткнення: найбільше окупанти атакують на Курахівському напрямку
07:56
На фото втрати окупантів
Крилата ракета, 12 танків і понад 1400 окупантів: втрати армії РФ за добу на фронті
07:35
Уповноважений Верховної Ради України з прав людини Дмитро Лубінець
Лубінець вимагає списки українських військовополонених, яких РФ готова терміново повернути
07:00
Огляд
Василь Ломаченко
"Обовʼязки Ломаченка в армії", а Магучіх - найкраща у Європі: головні новини українського спорту за тиждень
2024, субота
2 листопада
23:59
Ексклюзив
Прибудинкова агітація у США
У США волонтери агітують за вподобаного кандидата в президенти, не йдучи із дому: яким чином
23:36
Володимир Зеленський у Верховній Раді
"Кожна позиція має значення для всього фронту": Зеленський провів розмову зі Сирським
23:29
Молодший сержант, лікар-імунолог з Києва Андрій Рибаков
На війні загинув популяризатор науки, імунолог з Києва Андрій Рибаков
22:56
Український аеророзвідник Олександр Солонько
"Інакше Росія просто знищить Україну". Аеророзвідник Солонько пояснив, чому управління фронтом слід облаштувати за дивізійним принципом
22:24
смерть рашистським окупантам
Партизани зафіксували передислокацію російських десантників після удару ЗСУ по Запорізькій області
22:15
Молдова, вибори
"Ми знаємо де ти живеш і працюєш": перед 2-им туром виборів президента звичайні громадяни, журналісти та громадські діячі Молдови отримали дзвінки з погрозами
21:49
Грузія акції протестів
Опозиція встановить наметове містечко в середмісті Тбілісі
21:37
Оновлено
новини Львівщини
Росіяни атакували Дніпропетровщину: серед поранених діти та працівниця залізниці
21:34
Світлина з етеру телеканалу "Імеді"
Грузинська опозиційна партія: перед виборами за нами стежили російські оперативники
21:23
"Вдома були самі діти". У Полтаві "шахед" знищив будинок племінниці письменниці Наталки Ворожбит
21:16
Ексклюзив
Сі Цзіньпін літак
У Сі Цзіньпіна є проєкт іншої Європи, - Портников
21:12
Збірна Брунею з футболу
Збірна Брунею погодилась грати проти Росії: випустять аматорів з армійської команди
21:09
Оновлено
БПЛА "шахед", безпілотник, дрон
Росіяни запустили "шахеди" на територію України: ситуація ввечері 2 листопада
21:01
Чому Україна не приєднується до стандартів ЄС щодо питної води: відповідь МОЗ
20:46
Володимир Зеленський
"Шахеди" та ракети містять іноземні компоненти, це глобальна загроза: Зеленський закликав партнерів посилити санкції проти РФ
20:29
Ексклюзив
Володимир Путін
Амбіції Путіна перетворити БРІКС на військовий альянс виглядають безперспективними, - дипломат Брайза
20:19
Борнмут, Ілля Забарний, АПЛ
"Борнмут" Забарного сенсаційно переміг "Ман Сіті" в АПЛ
20:03
Оновлено
"Карпати" - "Лівий Берег" 3:0 (02.11.2024)
"Шахтар" не без зусиль вирвав перемогу над "Чорноморцем", а "Карпати" рознесли "Лівий берег": розклад і результати матчів 12-го туру УПЛ
20:02
Становище навколо міста Курахове Донецької області (02.11.2024)
Росіяни оточують Курахове: інформація від DeepState та Генштабу
20:00
OPINION
Росіяни готові зруйнувати власну країну, аби зруйнувати Україну
19:56
Ізраїль, ЦАХАЛ
"Хезболла" здійснила авіаудар по Ізраїлю: 11 людей поранені
19:33
Чехія Україна
Чехія дозволила лише кожному третьому добровольцю законно долучитися до ЗСУ
19:30
Ексклюзив
саміт БРІКС
Путін у слабкому становищі: політолог Морозов про аналіз саміту БРІКС, на якому Кремль не просунув свої плани
19:23
БПЛА "шахед", безпілотник, дрон
Окупанти з БПЛА атакували авто на Харківщині: двоє людей поранені
19:18
Марія Берлінська Фото Антон Забєльський для Forbes Ukraine
Без мобілізації жінок на нас чекає повна окупація й уся країна у братських могилах, - військова Марія Берлінська
19:11
Каховське водосховище
На ТОТ півдня України зникають річки та міліють водосховища: населення ризикує залишитись без прісної води
18:48
Донецька область, стела
У селі поблизу Костянтинівки російська артилерія вбила 2 цивільних
18:16
Рамзан Кадиров
Кадиров скасував свій наказ не брати українських військових в полон
18:07
Нестача масла у Росії: аби знизити ціни, почали імпорт з Арабських Еміратів
18:00
OPINION
Відмитись від корупції
17:48
міна, розмінування
Жінок, ветеранів та людей з інвалідністю залучатимуть до розмінування територій
17:47
Ексклюзив
Курт Волкер
Путін буде стримувати себе, якщо Трамп прийде до влади, - Волкер
17:32
Ексклюзив
Україна НАТО
Дипломат Брайза: Членство в НАТО може стати більш реалістичним для України
17:05
Війна з Росією, ЗСУ
На фронті окупанти атакують на 11 напрямках: від початку доби сталося 107 боєзіткнень
Більше новин
Про нас

Передрук та інше використання матеріалів, що розміщені на сайті дозволяється за умови посилання на espreso.tv. Інтернет-видання можуть використовувати матеріали сайту, розміщувати відео за умови гіперпосилання на espreso.tv. Заборонено передрук та використання матеріалів, у яких міститься посилання на агентства Iнтерфакс-Україна, УНIАН, Reuters, Associated Press. Матеріали позначені міткою "Реклама", "Новини компаній", "Пресреліз", "PR", "Партнерський матеріал" публікуються на правах реклами, з питань реклами звертайтесь за адресою [email protected]. Курси валют надані kurs.com.ua


  • © 2024 ESPRESO.TV