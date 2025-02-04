Моді наступного тижня зустрінеться із Трампом у Білому домі, - Bloomberg
Прем'єр-міністра Індії Нарендра Моді запросили на зустріч із президентом США Дональдом Трампом наступного тижня. Вона має відбутися безпосередньо в Білому домі
Про це пише Bloomberg з посиланням на власні джерела.
Раніше в січні Трамп вже оголошував, що прийме у себе індійського прем'єра.
"У мене була з ним довга розмова сьогодні вранці, він приїде в Білий дім наступного місяця, можливо, у лютому", - сказав Трамп журналістам.
Наразі джерело Bloomberg з Овального кабінету підтвердило, що зустріч відбудеться наступного тижня. Водночас у МЗС Індії відмовилися коментувати ймовірну зустріч.
Проте минулого тижня прессекретар міністерства Рандхір Джайсвал заявив, що обидві сторони працюють над швидким візитом прем'єр-міністра до США для подальшого поглиблення свого партнерства. І хоч під час першого президентського терміну Трампа у двох лідерів були теплі стосунки, але зв'язки між їхніми країнами стали напруженими.
- Нагадаємо, наприкінці минулого року партія прем'єр-міністра Індії Моді разом з групою журналістів-розслідувачів і лідером опозиції Рахулом Ганді звинуватили Держдепартамент та інші державні структури США у спробі дестабілізувати ситуацію в країні. Однак останніми тижнями Моді зробив кроки, щоб запобігти будь-яким сутичкам між США та Індією з торговельних питань, швидко пішовши на низку поступок Білому дому.
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