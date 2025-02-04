Моді наступного тижня зустрінеться із Трампом у Білому домі, - Bloomberg

Про це пише Bloomberg з посиланням на власні джерела.

Раніше в січні Трамп вже оголошував, що прийме у себе індійського прем'єра.

"У мене була з ним довга розмова сьогодні вранці, він приїде в Білий дім наступного місяця, можливо, у лютому", - сказав Трамп журналістам.

Наразі джерело Bloomberg з Овального кабінету підтвердило, що зустріч відбудеться наступного тижня. Водночас у МЗС Індії відмовилися коментувати ймовірну зустріч.

Проте минулого тижня прессекретар міністерства Рандхір Джайсвал заявив, що обидві сторони працюють над швидким візитом прем'єр-міністра до США для подальшого поглиблення свого партнерства. І хоч під час першого президентського терміну Трампа у двох лідерів були теплі стосунки, але зв'язки між їхніми країнами стали напруженими.