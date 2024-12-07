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Партія прем'єра Індії звинуватила США у дестабілізації ситуації в країні: у Держдепі відреагували

Світлана Кравченко
7 грудня, 2024 субота
06:52
Світ індія оон

Партія прем'єр-міністра Індії Нарендри Моді разом з групою журналістів-розслідувачів і лідером опозиції Рахулом Ганді звинуватили Держдепартамент та інші державні структури США у спробі дестабілізувати ситуацію в країні

Зміст

Про це повідомляє Reuters.

Як зазначається, партія Конгресу Ганді використала статті Проєкту з розслідування корупції та організованої злочинності (OCCRP), які "зосереджувалися виключно" на фірму з торгівлі біржовими товарами Adani Group та її ймовірній близькості до уряду, щоб підірвати репутацію Моді.

Минулого місяця в США голову групу Гаутаму Адані та сімох інших осіб звинуватили в участі у схемі підкупу індійських чиновників на суму 265 млн доларів. Група назвала ці звинувачення безпідставними.

Статті OCCRP також вміщують звинувачення державним хакерам Індії у використанні шпигунського програмного забезпечення Pegasus ізраїльського виробництва для переслідування критиків уряду. Раніше уряд заперечував обидва звинувачення.

У четвер політсила процитувала повідомлення французьких ЗМІ, в якому йшлося про те, що OCCRP фінансується Агентством США з міжнародного розвитку та "іншими державними діячами" на кшталт Сороса.

"Глибинна держава мала чітку мету дестабілізувати Індію, націлившись на прем'єр-міністра Моді. За цим порядком денним завжди стояв Державний департамент США... OCCRP слугував медіа-інструментом для реалізації порядку денного "глибинної держави", - зазначила партія у серії повідомлень на X.

Своєю чергою представник Держдепартаменту заявив, що уряд США надає підтримку для професійного розвитку та розбудови потенціалу журналістів, але це "не впливає на редакційні рішення або напрямок діяльності цих організацій".

"Дуже прикро, що правляча партія Індії виступає з подібними звинуваченнями", - сказав речник партії.

Проте національний речник партії "Бгаратія джаната" і член парламенту Самбіт Патра, повторив ці звинувачення на офіційному брифінгу для ЗМІ.

"Французька група журналістів-розслідувачів... виявила, що... 50% фінансування OCCRP надходить безпосередньо від Державного департаменту США. OCCRP слугує медіа-інструментом для реалізації глибинних державних планів", - сказав Патра.

У заяві OCCRP йдеться про те, що це незалежний засіб масової інформації, який не пов'язаний з жодною політичною партією.

"Уряд США, хоча і надає певне фінансування OCCRP, не має права голосу в наших редакційних процесах і не контролює наші репортажі", - наголосили в OCCRP.

  • Ще влітку представник Державного департаменту США заявив, що Штати висловили Індії своє занепокоєння щодо її відносин з Росією на тлі повномасштабного вторгнення РФ в Україну.
Теги:
Новини
Індія
США
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