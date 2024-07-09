У Держдепі США висловили Індії занепокоєння через її відносини з Росією

Про це пише Reuters.

Зазначається, що Індія зіштовхнулась з тиском Заходу з умовою дистанціюватися від Росії. Однак у Нью-Делі завжди відповідали, що не можуть зробити цього через давні економічні зв’язки із Москвою.

Здійснивши свій перший візит до РФ після початку повномасштабної російсько-української війни, прем'єр Індії Нарендра Моді написав у соцмережах, що ця зустріч "безумовно матиме велике значення для майбутнього посилення зв’язків і дружби між країнами".

Водночас представник Держдепу США наголосив, що Штати візьмуть до уваги публічні виступи Моді, щоб зрозуміти, про що він говорив.

"Але, як я вже сказав, ми чітко висловили Індії наше занепокоєння щодо зв’язків з Росією. Тому ми сподіваємось, що Індія, як і будь-яка інша країна, якщо вони будуть співпрацювати з РФ, то дадуть їй зрозуміти, що вона повинна поважати статут ООН, поважати суверенітет та територіальну цілісність України, - наголосив представник американського Держдепу.