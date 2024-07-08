Прем’єр Індії Моді прилетів до Москви на переговори з Путіним
У понеділок, 8 липня, прем’єр-міністр Індії Нарендра Моді прилетів до Москви, де проведе переговори з російським диктатором Володимиром Путіним
Про це повідомляє Hindustan Times.
Це перший візит Моді до Росії за останні п’ять років. У 2019 році він відвідав економічний саміт у Владивостоці.
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Візит індійського прем’єра до Москви триватиме два дні, 8 і 9 липня, після чого він вирушить до Австрії.
Після прибуття до московського аеропорту Моді зустрів перший віцепрем’єр Росії Денис Мантуров. Індійському прем'єру також надали почесну варту для охорони.
- Індія відмовилася підписувати комюніке Глобального саміту миру через те, що вважає, що "тільки ті варіанти, які прийнятні для обох сторін, можуть привести до міцного миру".
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