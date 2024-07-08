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Прем’єр Індії Моді прилетів до Москви на переговори з Путіним

8 липня, 2024 понедiлок
17:45
Світ Прем’єр Індії Моді з Путіним

У понеділок, 8 липня, прем’єр-міністр Індії Нарендра Моді прилетів до Москви, де проведе переговори з російським диктатором Володимиром Путіним

Зміст

Про це повідомляє Hindustan Times.

Це перший візит Моді до Росії за останні п’ять років. У 2019 році він відвідав економічний саміт у Владивостоці.

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Візит індійського прем’єра до Москви триватиме два дні, 8 і 9 липня, після чого він вирушить до Австрії.

Після прибуття до московського аеропорту Моді зустрів перший віцепрем’єр Росії Денис Мантуров. Індійському прем'єру також надали почесну варту для охорони.

  • Індія відмовилася підписувати комюніке Глобального саміту миру через те, що вважає, що "тільки ті варіанти, які прийнятні для обох сторін, можуть привести до міцного миру".
Теги:
Росія
Володимир Путін
Індія
Війна з Росією
Москва
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