Прем’єр Індії Моді прилетів до Москви на переговори з Путіним

Про це повідомляє Hindustan Times.

Це перший візит Моді до Росії за останні п’ять років. У 2019 році він відвідав економічний саміт у Владивостоці.

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Візит індійського прем’єра до Москви триватиме два дні, 8 і 9 липня, після чого він вирушить до Австрії.

Після прибуття до московського аеропорту Моді зустрів перший віцепрем’єр Росії Денис Мантуров. Індійському прем'єру також надали почесну варту для охорони.