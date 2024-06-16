У МЗС Індії пояснили, чому країна відмовилася підписувати комюніке Саміту миру
Індія відмовилася підписувати комюніке Глобального саміту миру через те, що вважає, що "тільки ті варіанти, які прийнятні для обох сторін, можуть привести до міцного миру"
Про це заявив секретар із західного напряму міністерства закордонних справ Індії Паван Капур, пише МЗС країни.
"Наша участь у цьому саміті та постійна взаємодія з усіма зацікавленими сторонами спрямовані на розуміння різних поглядів, підходів і варіантів для пошуку шляху вперед для стійкого вирішення конфлікту", - йдеться у повідомленні.
Зазначається, що Індія продовжуватиме співпрацювати "з усіма зацікавленими сторонами, а також з обома сторонами конфлікту, щоб сприяти всім серйозним зусиллям для досягнення міцного миру в Україні".
"На нашу думку, тільки ті варіанти, які прийнятні для обох сторін, можуть привести до міцного миру. Згідно з цим підходом, ми вирішили уникати зв’язків зі спільним комюніке чи будь-яким іншим документом, що випливає з цього саміту", - пояснив Паван Капур.
- У неділю, 16 червня 2024 року, учасники Саміту зібралися на друге пленарне засідання. Було затверджено та підписано підсумкову декларацію.
- Київ
- Львів
- Вінниця
- Дніпро
- Донецьк
- Житомир
- Запоріжжя
- Івано-Франківськ
- Кропивницкий
- Луганськ
- Луцьк
- Миколаїв
- Одеса
- Полтава
- Рівне
- Суми
- Сімферополь
- Тернопіль
- Ужгород
- Харків
- Херсон
- Хмельницький
- Черкаси
- Чернівці
- Чернигів
- USD 40.54 Купівля 40.54Продаж 41.08
- EUR Купівля 43.52Продаж 44.36
- Актуальне
- Важливе