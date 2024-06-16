У МЗС Індії пояснили, чому країна відмовилася підписувати комюніке Саміту миру

Про це заявив секретар із західного напряму міністерства закордонних справ Індії Паван Капур, пише МЗС країни.

"Наша участь у цьому саміті та постійна взаємодія з усіма зацікавленими сторонами спрямовані на розуміння різних поглядів, підходів і варіантів для пошуку шляху вперед для стійкого вирішення конфлікту", - йдеться у повідомленні.

Зазначається, що Індія продовжуватиме співпрацювати "з усіма зацікавленими сторонами, а також з обома сторонами конфлікту, щоб сприяти всім серйозним зусиллям для досягнення міцного миру в Україні".

"На нашу думку, тільки ті варіанти, які прийнятні для обох сторін, можуть привести до міцного миру. Згідно з цим підходом, ми вирішили уникати зв’язків зі спільним комюніке чи будь-яким іншим документом, що випливає з цього саміту", - пояснив Паван Капур.