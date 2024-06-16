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У МЗС Індії пояснили, чому країна відмовилася підписувати комюніке Саміту миру

16 червня, 2024 неділя
21:23
Світ індія оон

Індія відмовилася підписувати комюніке Глобального саміту миру через те, що вважає, що "тільки ті варіанти, які прийнятні для обох сторін, можуть привести до міцного миру"

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Про це заявив секретар із західного напряму міністерства закордонних справ Індії Паван Капур, пише МЗС країни.

"Наша участь у цьому саміті та постійна взаємодія з усіма зацікавленими сторонами спрямовані на розуміння різних поглядів, підходів і варіантів для пошуку шляху вперед для стійкого вирішення конфлікту", - йдеться у повідомленні.

Зазначається, що Індія продовжуватиме співпрацювати "з усіма зацікавленими сторонами, а також з обома сторонами конфлікту, щоб сприяти всім серйозним зусиллям для досягнення міцного миру в Україні".

"На нашу думку, тільки ті варіанти, які прийнятні для обох сторін, можуть привести до міцного миру. Згідно з цим підходом, ми вирішили уникати зв’язків зі спільним комюніке чи будь-яким іншим документом, що випливає з цього саміту", - пояснив Паван Капур.

  • У неділю, 16 червня 2024 року, учасники Саміту зібралися на друге пленарне засідання. Було затверджено та підписано підсумкову декларацію.

Теги:
Україна
Росія
Індія
Швейцарія
Війна з Росією
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