Другий день Саміту миру в Швейцарії: що відбувається. Текстовий онлайн

ЗАЕС, порти, полонені. Reuters оприлюднив основні положення декларації Саміту миру

Агенція Reuters має в своє розпорядженні текст підсумкового документу швейцарського саміту.



Ось найважливіша частина:

"Ми маємо спільне бачення щодо таких важливих аспектів:

По-перше, будь-яке використання ядерної енергії та ядерних установок має бути безпечним, захищеним, захищеним та екологічно безпечним. Українські атомні електростанції та установки, включаючи Запорізьку атомну електростанцію, повинні працювати безпечно та безпечно під повним суверенним контролем України і відповідно до принципів МАГАТЕ та під його наглядом.

"Будь-яка загроза або застосування ядерної зброї в умовах війни, яка триває проти України, неприпустимі", - затверджено в декларації.

По-друге, глобальна продовольча безпека залежить від безперебійного виробництва та постачання харчових продуктів. У зв'язку з цим вільне, повне та безпечне торгове судноплавство, а також доступ до морських портів Чорного та Азовського морів є критично важливими. Напади на торговців кораблі в портах і на всьому маршруті, а також проти цивільних портів і цивільної портової інфраструктури є неприйнятними.

"Продовольчу безпеку жодним чином не можна використовувати як зброю. Українська сільськогосподарська продукція має безпечно та вільно постачатися зацікавленим третім країнам", - йдеться у документі.

По-третє, всі військовополонені мають бути звільнені шляхом повного обміну. ​​Усі депортовані та незаконно переміщені українські діти, а також усі інші українські цивільні особи, які були незаконно утримувані, мають бути повернуті в Україну.

"Ми вважаємо, що досягнення миру вимагає залучення та діалогу між усіма сторонами. Тому ми вирішили здійснити конкретні кроки в майбутньому у вищезазначених сферах із подальшим залученням представників усіх сторін", - наголошується у спільному комюніке.