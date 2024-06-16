Спільне комюніке Саміту миру: ЗМІ назвали, хто з країн-учасниць підтримав, а хто відмовився
За результатами другого пленарного засідання Глобального саміту миру у Швейцарії 16 червня спільне комюніке підписали 80 країн-учасниць і 4 міжнародні організації
Про це повідомляє Радіо Свобода.
Зокрема, серед країн, які не підтримали комюніке, - Саудівська Аравія, Таїланд, Індія, Мексика, ПАР, Бразилія, Об'єднані Арабські Емірати та Ватикан.
Натомість Туреччина, Угорщина, Сербія та Словаччина, всупереч пореднім оцінкам, готові поставити підпис під документом.
Напередодні австрійський канцлер Карл Негаммер у кулуарах Саміту заявив, що підсумкову декларацію конференції у Швейцарії, ймовірно, підпишуть не всі учасники
Як повідомляє Deutsche Welle з посиланням на агенцію dpa, канцлер зазначив, що підсумкова декларація Саміту - це питання "дипломатичних тонкощів, таких як окремі слова", а на загальну базову позицію, за його словами, це не впливає.
"Тому я не дуже хвилююся, якщо не всі підпишуть зараз", - сказав Нехаммер.
Також він наголосив, що, перш ніж Росія сяде за стіл переговорів, можливе проведення ще однієї конференції в іншому форматі.
"Ви дійсно повинні розглядати це як процес", - наголосив австрійський канцлер.
- У неділю, 16 червня, учасники Саміту зібралися на друге пленарне засідання. Сьогодні має бути затверджено та підписано остаточну декларацію. Еспресо стежить за подіями в режимі текстового онлайну.
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