Зеленський: я б хотів, щоб Китай був другом України

Про це він заявив під час пресконференції за підсумками другого дня Глобального саміту миру.

"Україна ніколи не казала, що Китай - наш ворог. Я прошу вас не використовувати такі речі. Я завжди говорю, що в України один ворог - Путін, бо саме він напав на нас. Що стосується друзів, то я вважаю що друзі це ті, хто допомагають коли складно, і я б хотів щоб Китай був другом для України. Китай з Україною були серйозними економічними партнерами. Кажу "були" не через те, що припинили економічні відносини. Путін заблокував Чорне море. Він зупинив і зменшив товарообіг між нашими державами, це дуже важливо", - зазначив Зеленський.

Китай - дуже серйозна держава, яка має політичний і економічний вплив на Росію. Китай міг би допомогти Україні, вважає президент.

"Ми поважаємо Китай. Ми завжди поважали територіальну цілісність і суверенітет вашої держави. Все що ми хотіли - щоб Китай поважав територіальну цілісність України і наш суверенітет. Ми поважаємо ваш народ, цінності, життя, ваш вибір, і хотіли би щоб Китай робив те саме, не більше. Хотілося б і не менше. Китай - дуже серйозна держава, з серйозною економікою, яка реально має вплив на Росію. Тому дуже хотів би, щоб ті чи інші пропозиції, які є у китайської сторони, були в нашому діалозі. Я не можу сприймати пропозиції просто через медіа. Розумієте, це неправильно. Ми говоримо про закінчення війни, тисячі жертв, захоплення територій, спалені домівки", - додав він.

Зеленський підкреслив, що кожна країна і кожен лідер має право на свою позицію, не ламаючи іншу: "Коли я сказав, що Китай - інструмент, я сказав конкретні речі. Путін дезінформаційно зробив все, щоб представники держави Китай працювали з іншими дипломатичними установами інших країн, щоб ті відмінили свою присутність і підтримку України, приєднались до китайсько-бразильських пропозицій. Мені здається, це неправильно. Треба поважати один одного. Все, що я хочу, - миру своїй країні", - резюмував український президент.