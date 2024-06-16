Останній ультиматум Путіна перекреслив усі його слова про "мир", - Зеленський

Про це він заявив під час пресконференції за підсумками другого дня Глобального саміту миру.

На переконання Зеленського Росія та її керівництво не готові до справедливого миру. Аргументуючи це, президент послався на нещодавні заяви російського диктатора Володимира Путіна про вимоги до України щодо перемир'я.

"Це дуже серйозна помилка людини, яка пропонує Україні вийти ще з якихось наших територій, які під нашим контролем, які наші абсолютно законно. Тобто людина, яка хоче зупинити війну, вона може говорити будь-що, навіть про заморожений конфлікт, який не влаштовує нас, бо ми їм не віримо", - пояснив він.

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За його словами, ці заяви були лише провокацію для усього світу, основним меседжем якої було те, що насправді Росія не збирається закінчувати війну, а хоче далі захоплювати територію.

"Це велика помилка, яка для нас корисна. Для нас корисні їхні меседжі. Усі тут за лаштунками... говорили, що просто одним цим меседжем Путін передав усьому світу, що все, що він до цього говорив про реальне бажання закінчити війну, помножено на нуль", - наголосив Зеленський, додавши, що таку думку поділяють навіть ті країни, які раніше мали проросійські погляди.