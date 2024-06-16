Головна English Еспресо.Захід
Espreso.tv
ua en
Головна
English Еспресо.Захід
Війна з Росією: хроніка
Пояснюємо
Головна Війна з Росією ЗАЕС, порти, полонені. Reuters оприлюднив основні положення декларації Саміту миру

ЗАЕС, порти, полонені. Reuters оприлюднив основні положення декларації Саміту миру

16 червня, 2024 неділя
12:43
Війна з Росією Саміт миру

Основні положення декларації за підсумками Глобального саміту миру у Швейцарії включають безпеку ядерної енергії і ЗАЕС, продовольчу безпеку та звільнення усіх військовополонених

Зміст

Про це повідомляє Reuters.

У повному тексті проєкту комюніке, виданого для Саміту миру, зазначено три пункти для діалогу між сторонами конфлікту, Україною та Росією, і подальшого досягнення миру.

"Триваюча війна Російської Федерації проти України продовжує спричиняти масштабні людські страждання та руйнування, а також створювати ризики та кризи з глобальними наслідками для світу. Ми зібралися у Швейцарії 15-16 червня 2024 року, щоб підвищити рівень діалог про шляхи до всеосяжного, справедливого та міцного миру для України. Ми повторили резолюції A/RES/ES-11/1 та A/RES/ES-11/6, прийняті на Генеральній Асамблеї ООН, і підкреслили нашу відданість дотриманню міжнародного права. включаючи Статут ООН", - йдеться у тексті декларації.

Там також зазначається, що Саміт побудований на попередніх дискусіях, які відбулися на основі української Формули миру та інших мирних пропозицій, які відповідають міжнародному праву, включно зі Статутом ООН.

Читайте такожСаміт миру у Швейцарії. Чого Україні очікувати від нього

"У нас був плідний, всебічний і конструктивний обмін різними думками щодо шляхів досягнення рамок для всеосяжного, справедливого і міцного миру, заснованого на міжнародному праві, включаючи Статут Організації Об’єднаних Націй. Зокрема, ми підтверджуємо нашу відданість утриманню від загрози або застосування сили проти територіальної цілісності або політичної незалежності будь-якої держави, принципів суверенітету, незалежності та територіальної цілісності всіх держав, включаючи Україну, в межах їх міжнародно визнаних кордонів, включаючи територіальні води, і вирішення спорів мирними засобами як принципи міжнародного права", - наголошується у документі.

Основні положення декларації

"Крім того, ми маємо спільне бачення щодо таких важливих аспектів:

По-перше, будь-яке використання ядерної енергії та ядерних установок має бути безпечним, захищеним, захищеним та екологічно безпечним. Українські атомні електростанції та установки, включаючи Запорізьку атомну електростанцію, повинні працювати безпечно та безпечно під повним суверенним контролем України і відповідно до принципів МАГАТЕ та під його наглядом.

"Будь-яка загроза або застосування ядерної зброї в умовах війни, яка триває проти України, неприпустимі", - затверджено в декларації.

По-друге, глобальна продовольча безпека залежить від безперебійного виробництва та постачання харчових продуктів. У зв'язку з цим вільне, повне та безпечне торгове судноплавство, а також доступ до морських портів Чорного та Азовського морів є критично важливими. Напади на торговців кораблі в портах і на всьому маршруті, а також проти цивільних портів і цивільної портової інфраструктури є неприйнятними.

"Продовольчу безпеку жодним чином не можна використовувати як зброю. Українська сільськогосподарська продукція має безпечно та вільно постачатися зацікавленим третім країнам", - йдеться у документі.

По-третє, всі військовополонені мають бути звільнені шляхом повного обміну. ​​Усі депортовані та незаконно переміщені українські діти, а також усі інші українські цивільні особи, які були незаконно утримувані, мають бути повернуті в Україну.

"Ми вважаємо, що досягнення миру вимагає залучення та діалогу між усіма сторонами. Тому ми вирішили здійснити конкретні кроки в майбутньому у вищезазначених сферах із подальшим залученням представників усіх сторін", - наголошується у спільному комюніке.

Декларація резюмує, що Статут Організації Об’єднаних Націй, включаючи принципи поваги до територіальної цілісності та суверенітету всіх держав, може і слугуватиме основою для досягнення всеосяжного, справедливого та міцного миру в Україні.

  • У суботу, 15 червня, у швейцарському місті Бюргеншток розпочався Глобальний саміт миру, скликаний за ініціативою України.
Теги:
Світ
Україна
Росія
Швейцарія
зерно
полонені
ядерна безпека
Запорізька АЕС
Світ про Україну
Читайте також:
чернівецькі десантники не дали ворогу закріпитися поблизу Вовчанська
15 червня, 2024 субота
Будуть або 200-ті або в полоні: експерт Коваленко про оточення ворога у Вовчанську на заводі
Віталій Портников
Автор Віталій Портников
15 червня, 2024 субота
Умови наляканого Путіна
Віталій Портников
15 червня, 2024 субота
Це питання виживання: Портников представив два варіанти замороження конфлікту з Росією
Київ
+19°C
  • Київ
  • Львів
  • Вінниця
  • Дніпро
  • Донецьк
  • Житомир
  • Запоріжжя
  • Івано-Франківськ
  • Кропивницкий
  • Луганськ
  • Луцьк
  • Миколаїв
  • Одеса
  • Полтава
  • Рівне
  • Суми
  • Сімферополь
  • Тернопіль
  • Ужгород
  • Харків
  • Херсон
  • Хмельницький
  • Черкаси
  • Чернівці
  • Чернигів
  • USD 40.54
    Купівля 40.54
    Продаж 41.08
  • EUR
    Купівля 43.52
    Продаж 44.36
e-live
  • Актуальне
  • Важливе
2024, неділя
16 червня
12:58
Live
Саміт миру в Швейцарії (15-16 червня 2024 року)
Другий день Саміту миру в Швейцарії: що відбувається. Текстовий онлайн
12:40
Саміт миру. Володимир Зеленський
Другий день Глобального саміту миру: на чому будуть зосереджені дискусії
12:35
Кореспондентка Еспресо Тетяна Висоцька про Саміт у Швейцарії
Кореспондентка Висоцька поділилася, хто на Саміті миру у Швейцарії спілкується з російськими пропагандистами
12:29
Дмитро Кулеба
Підсумкова декларація Саміту миру вже готова, - Кулеба
12:13
дрон, ЗСУ
Інтенсивність обстрілів Сумщини росіянами дещо зменшилась, але вздовж кордону літають БПЛА, - ОСУВ "Сіверськ"
12:10
Поліція США - ілюстрація
Вистрілив щонайменше 28 разів: в американському штаті Мічиган чоловік поранив 9 людей, серед них 2 дітей
12:05
OPINION
Сергій Фурса
Бити військових — це нормально?
12:00
Ексклюзив
польща україна , біженці
Польща зменшує підтримку біженців: Волянський пояснив, що зміниться
11:47
Російський пропагандист Нікіта Цицагі
Планував зняти репортаж під Вугледаром: на Донеччині від атаки БПЛА загинув російський пропагандист Нікіта Цицагі
11:20
Азов Азовсталь
"Успіх любить тишу": в "Азові" підтвердили просування у Серебрянському лісництві наприкінці квітня
11:15
Ексклюзив
Ілля Несходовський
Аналітик Несходовський пояснив, яким має бути справедливе економічне бронювання
11:15
президент Тайваню Лай Чін Те
Китай розглядає "ліквідацію" Тайваню як свою національну справу, - президент Тайваню Лай Чін Те
10:51
Ексклюзив
Верховна Рада
Видалення апаратом ВРУ підписів депутатів: громадська активістка Федорів розповіла про деталі
10:48
ЗСУ
Генштаб: окупанти продовжують атаки на Покровському напрямку, ЗСУ тримають оборону
10:26
Екіпаж українського корабля Verbena, який атакували хусити в Аденській затоці, покинув судно
10:23
путін путлер
ISW: Путін своїми заявами про "переговори" прагнув підірвати підтримку України Заходом напередодні Саміту миру
10:02
Трамп і Байден
Чернетки заборонені: Трамп і Байден узгодили перші правила передвиборчих дебатів
10:00
OPINION
Віталій Гайдукевич
Новий Європарламент – тріумф нових правих, якого не сталося, але який ще може бути
10:00
День батька
День батька - 2024: дата, історія та традиції свята
09:38
Дональд Трамп
"Я вирішу це питання до того, як зайду в Білий дім": Трамп розкритикував обсяги допомоги США Україні
09:25
Ізраїль, ЦАХАЛ
ЦАХАЛ оголосив про проведення щоденної "тактичної паузи" в Газі
09:18
Ексклюзив
Юрій Федоренко
Комбат 92-ї ОШБр розповів, як Сили оборони перехопили тактичну ініціативу у ворога на Харківщині
09:07
без води, вода
На Донеччині скорочено водопостачання: скільки й де не буде води
08:54
окупанти орки
Окупанти на Луганщині облаштували військовий полігон, - ОВА
08:45
Nike
Громадянин Нідерландів створив бізнес на постачанні в РФ товарів Nike і Lego, які пішли з російського ринку
08:19
Дмитро Лубінець
Лубінець: Росія не зацікавлена в поверненні своїх військовополонених
08:08
Анонс
Роберт Левандовські, збірна Польщі
Євро-2024: розклад матчів 16 червня
08:08
OPINION
Михайло Басараб
Путіну слід дати асиметричну відповідь
07:42
Президент Фінляндії Александер Стубб
Президент Фінляндії закликав Китай вплинути на Путіна, щоб покласти край війні
07:35
Родрі, Альваро Мората та Ніко Вільямс, збірна Іспанії, Євро-2024
Євро-2024: результати усіх матчів 15 червня
07:31
Школа на ТОТ, іспити
На ТОТ Донеччини росіяни завищують бали школярам за згадку Путіна в екзаменаційних роботах, - ЦНС
07:15
Інфографіка
втрати окупантів
Сили оборони за добу ліквідували 6 бронемашин, 58 артсистем і понад 1100 військових армії РФ
07:00
OPINION
Микола Княжицький
У сьогоднішній політиці таких людей, як Яцек Куронь, мало
00:36
Оновлено
Михайло Мудрик, збірна України, Євро-2024
Євро-2024: розклад і результати усіх матчів чемпіонату Європи з футболу
2024, субота
15 червня
23:58
Оновлено
Збірна Італії, Євро-2024
Італія здійснила камбек та перемогла Албанію на Євро-2024
23:42
Іван Миколайчук у кінокартині "Вавилон ХХ" (1979)
Цього дня народився український актор і режисер Іван Миколайчук
23:33
Хавʼєр Мілей і Володимир Зеленський
"Ніхто не має права нападати на іншу країну": Зеленський на Саміті миру зустрівся з президентом Аргентини
23:03
Олександр Горенко
На війні загинув батько 17-річного футболіста "Металіста"
22:32
подарунки сім'ям загиблих
Прихильники традиційної сім'ї, серед яких є військові, зберуться на Майдані Незалежності
22:18
Збірна України з волейболу
Україна вийшла у фінал Золотої Євроліги з волейболу
Більше новин
Про нас

Передрук та інше використання матеріалів, що розміщені на сайті дозволяється за умови посилання на espreso.tv. Інтернет-видання можуть використовувати матеріали сайту, розміщувати відео за умови гіперпосилання на espreso.tv. Заборонено передрук та використання матеріалів, у яких міститься посилання на агентства Iнтерфакс-Україна, УНIАН, Reuters, Associated Press. Матеріали позначені міткою "Реклама", "Новини компаній", "Пресреліз", "PR", "Партнерський матеріал" публікуються на правах реклами, з питань реклами звертайтесь за адресою [email protected]. Курси валют надані kurs.com.ua


  • © 2024 ESPRESO.TV