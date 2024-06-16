ЗАЕС, порти, полонені. Reuters оприлюднив основні положення декларації Саміту миру

Про це повідомляє Reuters.

У повному тексті проєкту комюніке, виданого для Саміту миру, зазначено три пункти для діалогу між сторонами конфлікту, Україною та Росією, і подальшого досягнення миру.

"Триваюча війна Російської Федерації проти України продовжує спричиняти масштабні людські страждання та руйнування, а також створювати ризики та кризи з глобальними наслідками для світу. Ми зібралися у Швейцарії 15-16 червня 2024 року, щоб підвищити рівень діалог про шляхи до всеосяжного, справедливого та міцного миру для України. Ми повторили резолюції A/RES/ES-11/1 та A/RES/ES-11/6, прийняті на Генеральній Асамблеї ООН, і підкреслили нашу відданість дотриманню міжнародного права. включаючи Статут ООН", - йдеться у тексті декларації.

Там також зазначається, що Саміт побудований на попередніх дискусіях, які відбулися на основі української Формули миру та інших мирних пропозицій, які відповідають міжнародному праву, включно зі Статутом ООН.

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"У нас був плідний, всебічний і конструктивний обмін різними думками щодо шляхів досягнення рамок для всеосяжного, справедливого і міцного миру, заснованого на міжнародному праві, включаючи Статут Організації Об’єднаних Націй. Зокрема, ми підтверджуємо нашу відданість утриманню від загрози або застосування сили проти територіальної цілісності або політичної незалежності будь-якої держави, принципів суверенітету, незалежності та територіальної цілісності всіх держав, включаючи Україну, в межах їх міжнародно визнаних кордонів, включаючи територіальні води, і вирішення спорів мирними засобами як принципи міжнародного права", - наголошується у документі.

Основні положення декларації

"Крім того, ми маємо спільне бачення щодо таких важливих аспектів:

По-перше, будь-яке використання ядерної енергії та ядерних установок має бути безпечним, захищеним, захищеним та екологічно безпечним. Українські атомні електростанції та установки, включаючи Запорізьку атомну електростанцію, повинні працювати безпечно та безпечно під повним суверенним контролем України і відповідно до принципів МАГАТЕ та під його наглядом.

"Будь-яка загроза або застосування ядерної зброї в умовах війни, яка триває проти України, неприпустимі", - затверджено в декларації.

По-друге, глобальна продовольча безпека залежить від безперебійного виробництва та постачання харчових продуктів. У зв'язку з цим вільне, повне та безпечне торгове судноплавство, а також доступ до морських портів Чорного та Азовського морів є критично важливими. Напади на торговців кораблі в портах і на всьому маршруті, а також проти цивільних портів і цивільної портової інфраструктури є неприйнятними.

"Продовольчу безпеку жодним чином не можна використовувати як зброю. Українська сільськогосподарська продукція має безпечно та вільно постачатися зацікавленим третім країнам", - йдеться у документі.

По-третє, всі військовополонені мають бути звільнені шляхом повного обміну. ​​Усі депортовані та незаконно переміщені українські діти, а також усі інші українські цивільні особи, які були незаконно утримувані, мають бути повернуті в Україну.

"Ми вважаємо, що досягнення миру вимагає залучення та діалогу між усіма сторонами. Тому ми вирішили здійснити конкретні кроки в майбутньому у вищезазначених сферах із подальшим залученням представників усіх сторін", - наголошується у спільному комюніке.

Декларація резюмує, що Статут Організації Об’єднаних Націй, включаючи принципи поваги до територіальної цілісності та суверенітету всіх держав, може і слугуватиме основою для досягнення всеосяжного, справедливого та міцного миру в Україні.