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Новий саміт миру збереться за кілька місяців, - Зеленський

16 червня, 2024 неділя
16:10
Війна з Росією Президент України Володимир Зеленський

Президент України Володимир Зеленський заявив, що підготовка до другого Саміту миру займе кілька місяців

Зміст

Про це він сказав під час підбивання підсумків другого дня Саміту миру у Швейцарії.

Президент подякував усім учасникам першого Саміту миру за те, що вони вжили кроків до миру разом.

"Ми відповідаємо на повномасштабне російське вторгнення в Україну не лише повноцінним захистом людського життя, але також повномасштабної дипломатії", - зазначив Зеленський.

За його словами, цими днями 101 держава і організація долучились до цього процесу, що Зеленський назвав "великим успіхом для України". Він наголосив, що справедлива мета України полягає в тому, щоб всі країни доєдналися до цієї шляхетної мети.

"Попередні політичні покоління залишили нам Статут ООН як основу для співпраці людей. Ми передамо наступним поколінням ефективний механізм імплементації статуту ООН і комюніке, яке було прийнято на саміті цими днями і повною мірою відображає наші наміри і залишається відкритим для підписання для кожного хто поважає статут ООН", - пояснив президент України.

Володимир Зеленський підкреслив, що важливо, щоб всі учасники саміту підтримали територіальну цілісність України, тому що без цього не буде миру. Він згадав, що на першому саміті були детально проаналізовані 3 головні виклики: безпеку ядерної енергії, продовольчу безпеку та звільнення усіх військовополонених.

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"І тепер після саміту ми запропонували і погодили продовжити нашу роботу на більш технічному рівні, на рівні радників та міністрів у форматі спеціальних зустрічей під лідерством або співлідерством країн. Кожен крок до справедливого миру привабив увагу окремих груп учасників саміту і країн, які ще не доєднались, але зацікавлені у мирі. І ми погодились почати роботу у спеціальних постсамітних групах щодо конкретних ідей, які можуть відновити безпеку, - запросив Зеленський усі країни взяти участь у групах і висловити свої ідеї та пропозиції.

За його словами, перший та другий Саміти миру повинні об’єднати роботу щодо деталей миру у стані війни.

"І ми не маємо часу на довготривалу роботу. Рух до миру означає діяти швидко. Підготовка займає місяці - не роки. Тому коли план дій щодо миру буде готовий і пропрацьований, відкриється шлях до 2-го Саміту миру, а отже і до завершення цієї війни задля справедливого та тривалого миру", - наголосив Володимир Зеленський.

Він зауважив, що вже є країни, які висловили бажання прийняти 2-й Саміт миру і з ними вже почали перемовини. 

  • У неділю, 16 червня, учасники Саміту зібралися на друге пленарне засідання. Сьогодні має бути затверджено та підписано остаточну декларацію. Еспресо стежить за подіями в режимі текстового онлайну.
  • Основні положення декларації за підсумками Глобального саміту миру у Швейцарії включають безпеку ядерної енергії і ЗАЕС, продовольчу безпеку та звільнення усіх військовополонених.

Теги:
Світ
Україна
Росія
Швейцарія
Володимир Зеленський
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