Об’єднані Арабські Емірати заявили про намір укласти угоду про партнерство з Україною й відновити торгівлю
У неділю, 16 червня, дипломатичний радник президента ОАЕ Анвар Гаргаш заявив про наміри країни укласти угоду про партнерство з Україною та поглибили торгівельні взаємини
Про це він заявив під час свого виступу на Глобальному саміті миру у Швейцарії.
"Дивлячись у майбутнє, я б хотів, щоб Україна та ОАЕ заключили угоду про партнерство та поглибили торгівельні взаємини. Це нагально необхідно у такий час, як зараз", - заявив Гаргаш.
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Окремо він наголосив на необхідності "посилити економіку України та допомогти приватному сектору відбудувати свою країну".
Однак, на його переконання, у разі, якщо мир не буде досягнено шляхом переговорів, то економічні зусилля між країнами не зможуть бути продуктивними.
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У неділю, 16 червня, у швейцарському місті Бюргеншток стартував другий день Глобального саміту миру. Переговори будуть зосереджені на продовольчій безпеці, уникненні ядерної катастрофи та поверненні депортованих дітей.
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