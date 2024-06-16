Об’єднані Арабські Емірати заявили про намір укласти угоду про партнерство з Україною й відновити торгівлю

Про це він заявив під час свого виступу на Глобальному саміті миру у Швейцарії.

"Дивлячись у майбутнє, я б хотів, щоб Україна та ОАЕ заключили угоду про партнерство та поглибили торгівельні взаємини. Це нагально необхідно у такий час, як зараз", - заявив Гаргаш.

Читайте також: Саміт миру у Швейцарії. Чого Україні очікувати від нього

Окремо він наголосив на необхідності "посилити економіку України та допомогти приватному сектору відбудувати свою країну".

Однак, на його переконання, у разі, якщо мир не буде досягнено шляхом переговорів, то економічні зусилля між країнами не зможуть бути продуктивними.