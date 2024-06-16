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Головна Економіка Об’єднані Арабські Емірати заявили про намір укласти угоду про партнерство з Україною й відновити торгівлю

Об’єднані Арабські Емірати заявили про намір укласти угоду про партнерство з Україною й відновити торгівлю

16 червня, 2024 неділя
13:59
Економіка дипломатичний радник президента ОАЕ Анвар Гаргаш

У неділю, 16 червня, дипломатичний радник президента ОАЕ Анвар Гаргаш заявив про наміри країни укласти угоду про партнерство з Україною та поглибили торгівельні взаємини

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Про це він заявив під час свого виступу на Глобальному саміті миру у Швейцарії.

"Дивлячись у майбутнє, я б хотів, щоб Україна та ОАЕ заключили угоду про партнерство та поглибили торгівельні взаємини. Це нагально необхідно у такий час, як зараз", - заявив Гаргаш.

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Окремо він наголосив на необхідності "посилити економіку України та допомогти приватному сектору відбудувати свою країну". 

Однак, на його переконання, у разі, якщо мир не буде досягнено шляхом переговорів, то економічні зусилля між країнами не зможуть бути продуктивними. 

  • У неділю, 16 червня, у швейцарському місті Бюргеншток стартував другий день Глобального саміту миру. Переговори будуть зосереджені на продовольчій безпеці, уникненні ядерної катастрофи та поверненні депортованих дітей.

Теги:
Світ
Україна
Швейцарія
ОАЕ
Війна з Росією
допомога Україні
підтримка України
Світ про Україну
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