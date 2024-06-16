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Другий день Глобального саміту миру: на чому будуть зосереджені дискусії

16 червня, 2024 неділя
12:40
Світ Саміт миру. Володимир Зеленський

У неділю, 16 червня, у швейцарському місті Бюргеншток стартував другий день Глобального саміту миру. Переговори будуть зосереджені на продовольчій безпеці, уникненні ядерної катастрофи та поверненні депортованих дітей

Зміст

Про це інформує The Guardian.

У рамках другого дня Глобального саміту миру країни-учасниці розділяться на три робочі групи, які розглядатимуть ядерну безпеку, гуманітарні питання, а також продовольчу безпеку і свободу судноплавства в Чорному морі.

У центрі уваги сесії з гуманітарних аспектів будуть питання, пов'язані з військовополоненими, цивільними затриманими, інтернованими та долею зниклих безвісти. Також обговорюватиметься питання повернення дітей, вивезених з окупованої території України до Росії.

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На переговорах з питань продовольчої безпеки обговорюватимуть питання зниження рівня сільськогосподарського виробництва та експорту, що спричинило негативний вплив на весь світ.

До складу цієї робочої групи увійдуть 30 країн, серед яких Велика Британія, Бразилія, Німеччина, Гана, Ізраїль, Кенія, Іспанія, Південна Корея, Таїланд, Туреччина та Південна Корея.

Група з ядерної безпеки розгляне ситуацію, що склалася навколо безпеки та захисту українських атомних електростанцій, зокрема Запорізької, де всі реактори зупинені з середини квітня.

Переговори будуть зосереджені на зменшенні ризику аварії внаслідок несправності або нападу на українські ядерні об'єкти.

Що відомо про Саміт миру та заяви представників країн

15 червня у швейцарському місті Бюргеншток розпочався Глобальний саміт миру. На заході присутні 100 делегацій - 92 країн і 8 міжнародних організацій.

Президент України Володимир Зеленський окреслив три пункти, на яких буде зосереджений Глобальний саміт миру. Першим пунктом, за словами Зеленського, є радіаційна та ядерна безпека. Другий - продовольча безпека. А третій - це звільнення полонених і депортованих осіб.

Зеленський заявив, що мирний план буде представлений Росії, після того, як його узгодять країни у межах першого Саміту миру.

Канцлер Німеччини Олаф Шольц заявив, що рішення про припинення вогню, без офіційних перемовин, приведе до замороженого конфлікту та буде небезпечним для України та Європи загалом.

Міністр закордонних справ України (2007-2009), керівник Центру дослідження Росії Володимир Огризко прокоментував виступ президентки Швейцарії Віоли Амгерд під час Глобального саміту миру: "Вона говорить про те, що головною метою цього зібрання, сьогоднішньої та завтрашньої конференції буде підготувати ґрунт для того, щоб Україна й Росія сіли за стіл переговорів. Уявляєте, яка дитяча наївність рівня, справді, десяткового не більше, далі вже діти стають трошки розумнішими".

Теги:
Україна
Війна з Росією
ядерна безпека
допомога Україні
підтримка України
Світ про Україну
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