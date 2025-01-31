До кордонів з Україною 24 лютого 2022 року рухалася у маршовому стилі армія тільки однієї країни Європи, - генерал-майор запасу СБУ Ягун

Про це він розповів в етері Еспресо.

"Є свідчення від наших військових, які 24 лютого 2022 року поверталися до України, щоб приєднатися до Сил опору, що єдина армія, яка не розгорнула сили на захист своєї держави, а в маршовому стилі рухалася до кордонів з Україною, це була угорська армія. Не виключаю, що Орбан міг підписати такий меморандум на предмет можливості окупації частини України після того, коли Путін взяв би, наприклад, Київ. Вони до цього часу не відповіли, що відбувалося і для чого їхня армія рухалася до кордону", - прокоментував генерал-майор запасу СБУ.

Віктор Ягун зауважив, що були намагання угорської сторони нам розказати, що вони хотіли взяти під контроль ситуацію з біженцями на кордоні. Він вважає, що насправді то все – брехня, вони збиралися ділити Україну, тому нам треба розуміти, що наші сусіди будуть відчувати нашу слабкість, яку ми не повинні проявляти.