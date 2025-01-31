До кордонів з Україною 24 лютого 2022 року рухалася у маршовому стилі армія тільки однієї країни Європи, - генерал-майор запасу СБУ Ягун
Віктор Ягун, заступник голови СБУ (2014-2015), генерал-майор запасу СБУ, припускає, що прем'єр-міністр Угорщини Віктор Орбан міг підписати меморандум з російським диктатором Володимиром Путіним щодо можливості окупації частини України
Про це він розповів в етері Еспресо.
"Є свідчення від наших військових, які 24 лютого 2022 року поверталися до України, щоб приєднатися до Сил опору, що єдина армія, яка не розгорнула сили на захист своєї держави, а в маршовому стилі рухалася до кордонів з Україною, це була угорська армія. Не виключаю, що Орбан міг підписати такий меморандум на предмет можливості окупації частини України після того, коли Путін взяв би, наприклад, Київ. Вони до цього часу не відповіли, що відбувалося і для чого їхня армія рухалася до кордону", - прокоментував генерал-майор запасу СБУ.
Віктор Ягун зауважив, що були намагання угорської сторони нам розказати, що вони хотіли взяти під контроль ситуацію з біженцями на кордоні. Він вважає, що насправді то все – брехня, вони збиралися ділити Україну, тому нам треба розуміти, що наші сусіди будуть відчувати нашу слабкість, яку ми не повинні проявляти.
- 11 грудня 2024 року прем'єр-міністр Угорщини Віктор Орбан провів телефонну розмову з російським диктатором Володимиром Путіним одразу після зустрічі з новообраним президентом США Дональдом Трампом у Флориді.
- 17 грудня президент України Володимир Зеленський заявив, що прем'єр-міністр Угорщини Віктор Орбан не має важелів впливу на російського диктатора Володимира Путіна та підкреслив, що Київ не потребує його посередництва.
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