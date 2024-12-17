Орбан не має важелів впливу на Путіна, - Зеленський

Про це він сказав на засіданні Всеукраїнського конгресу місцевих і регіональних влад, передає Інтерфакс-Україна.

"Ми сильна країна, ми це показали на полі бою під час усієї агресії Путіна. В когось іншого в Європі є такий досвід зараз? Ні в кого. В Орбана є така армія? Ні. Як він буде тиснути на Путіна? Анекдотом, посмішкою? Нехай собі залишить", - заявив український президент.

Зеленський наголосив, що держава не потребує посередництва Орбана у відносинах із Сполученими Штатами Америки.

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"Прем'єр Орбан, який хоче, знаєте, "якось там, десь там..." - не вийде. Я його не пущу і таких, як він", - додав президент, пояснивши, що йдеться про очільника угорського уряду, а не про народ, який підтримує Україну.