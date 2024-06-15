На наступному Саміті миру ми повинні зафіксувати кінець війни, - Зеленський

Про це він заявив під час виступу на Глобальному саміті миру у Швейцарії.

"Немає жодної потреби винаходити велосипед, коли статут ООН вже визначає підвалини миру, та нормального співіснування народів", - сказав президент України.

За його словами, країни, які присутні на саміті, мають разом вирішити, що означає "справедливий мир для світу", та яким чином він може бути досягнений.

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Він додав, що на Саміті миру немає Росії, тому що "якби Росія була зацікавлена в мирі - не було б війни". Зеленський зазначив, що після того, як у межах саміту буде погоджений план дій, його передадуть представникам РФ.

"Таким чином, щоб на другому Саміті миру, ми могли зафіксувати реальний кінець війни. Зараз ми починаємо цей шлях. Разом ми повинні довести, що об'єднаний світ є світом миру, світом, який знає як правильно діяти", - додав Володимир Зеленський.