Зеленський анонсував важливі переговори зі США та європейцями
У пʼятницю, 31 січня, президент України Володимир Зеленський розповів про підготовку до важливих перегорів з міжнародними партнерами
Про це Володимир Зеленський сказав у вечірньому відеозверненні.
"Сьогодні провів нараду з міжнародниками – з нашою командою уряду, Офісу. Ми готуємо важливі перемовини з європейцями й, звичайно, з командою США. Нам усім потрібні зустрічі, нам усім потрібен спільний погляд, нам усім потрібні сильні рішення заради надійного миру. Дуже потрібні!", - наголосив президент України.
- Президент України Володимир Зеленський переконаний, що російський диктатор Володимир Путін боїться переговорів: "зараз є можливість реального миру, але Путін прагне вбивати або отримати паузу і готувати нове вторгнення".
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