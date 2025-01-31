Зеленський анонсував важливі переговори зі США та європейцями

Про це Володимир Зеленський сказав у вечірньому відеозверненні.

"Сьогодні провів нараду з міжнародниками – з нашою командою уряду, Офісу. Ми готуємо важливі перемовини з європейцями й, звичайно, з командою США. Нам усім потрібні зустрічі, нам усім потрібен спільний погляд, нам усім потрібні сильні рішення заради надійного миру. Дуже потрібні!", - наголосив президент України.