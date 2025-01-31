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РФ знову взяла під контроль Новомлинськ на Харківщині, - DeepState

Влад Дідусь
31 січня, 2025 п'ятниця
16:57
Війна з Росією Новомлинськ, Харківщина

У Харківській області російські терористи знову взяли під свій контроль населений пункт Новомлинськ

Зміст

Про це інформаційний OSINT-проєкт DeepState пише у Telegram.

На початку грудня 2024 року Сили оборони України зачистили один з російських плацдармів, який утворився в селі Новомлинськ. Проте за останньою інформацією, росіяни знову повернули населений пункт під свій контроль.

"Зайняття села відбулося приблизно декілька тижнів тому. Ми сподівалися, що ситуація виправиться, але з боку командування їй надавали невелике значення. Ми неодноразово звертали увагу на проблему на даній ділянці, яка утворилася ще на початку і стала наслідком просувань ворога, а сьогодні вона прогресує", - пишуть аналітики.

Зараз росіяни збільшують кількість піхоти у Новомлинську, виставляють засоби ураження та укріплюють територію. Одночасно з цим на Харківщині не кращою стає ситуація навколо Дворічної.

  • Від початку доби 31 січня на російсько-українському фронті зафіксували 77 бойових зіткнень. На Покровському напрямку Сили оборони відбили 33 ворожі атаки.
Теги:
Новини
Україна
Росія
російська армія
ЗСУ
окуповані території
окупанти
Харківщина
Військові новини
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