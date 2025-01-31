РФ знову взяла під контроль Новомлинськ на Харківщині, - DeepState
У Харківській області російські терористи знову взяли під свій контроль населений пункт Новомлинськ
Про це інформаційний OSINT-проєкт DeepState пише у Telegram.
На початку грудня 2024 року Сили оборони України зачистили один з російських плацдармів, який утворився в селі Новомлинськ. Проте за останньою інформацією, росіяни знову повернули населений пункт під свій контроль.
"Зайняття села відбулося приблизно декілька тижнів тому. Ми сподівалися, що ситуація виправиться, але з боку командування їй надавали невелике значення. Ми неодноразово звертали увагу на проблему на даній ділянці, яка утворилася ще на початку і стала наслідком просувань ворога, а сьогодні вона прогресує", - пишуть аналітики.
Зараз росіяни збільшують кількість піхоти у Новомлинську, виставляють засоби ураження та укріплюють територію. Одночасно з цим на Харківщині не кращою стає ситуація навколо Дворічної.
- Від початку доби 31 січня на російсько-українському фронті зафіксували 77 бойових зіткнень. На Покровському напрямку Сили оборони відбили 33 ворожі атаки.
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