РФ знову взяла під контроль Новомлинськ на Харківщині, - DeepState

Про це інформаційний OSINT-проєкт DeepState пише у Telegram.

На початку грудня 2024 року Сили оборони України зачистили один з російських плацдармів, який утворився в селі Новомлинськ. Проте за останньою інформацією, росіяни знову повернули населений пункт під свій контроль.

"Зайняття села відбулося приблизно декілька тижнів тому. Ми сподівалися, що ситуація виправиться, але з боку командування їй надавали невелике значення. Ми неодноразово звертали увагу на проблему на даній ділянці, яка утворилася ще на початку і стала наслідком просувань ворога, а сьогодні вона прогресує", - пишуть аналітики.

Зараз росіяни збільшують кількість піхоти у Новомлинську, виставляють засоби ураження та укріплюють територію. Одночасно з цим на Харківщині не кращою стає ситуація навколо Дворічної.