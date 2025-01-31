На фронті з початку доби відбулося 77 боєзіткнень, з них 38 – на Покровському напрямку

Про це йдеться у зведенні Генштабу станом на 16:00.

Там зазначили, що сьогодні від російських обстрілів постраждали райони населених пунктів Сумської області, зокрема Олександрівка, Велика Писарівка, Пономаренки та Порозок.

Ситуація на основних напрямках

На Харківському напрямку російські окупанти двічі штурмували оборонні рубежі українського війська у районі Вовчанська.

На Куп'янському напрямку противник один раз йшов на позиції українських підрозділів у районі Піщаного.

На Лиманському напрямку російська армія здійснила п'ять атак на позиції Сил оборони поблизу Зеленої Долини, Новомихайлівки та Колодязів. Два боєзіткнення тривають.

На Сіверському напрямку окупанти шість разів намагалися просунутись вперед на позиції українських військ в районах Білогорівки, Верхньокам’янського та Спірного, дотепер тривають два боєзіткнення.

На Краматорському напрямку окупанти тричі штурмували Сили оборони в районах населених пунктів Часів Яр, Ступочки та Біла Гора, одне боєзіткнення ще триває.

На Торецькому напрямку росіяни намагалися витіснити українські підрозділи із займаних позицій неподалік Торецька, де Сили оборони відбили три ворожі атаки.

На Покровському напрямку противник вже здійснив 38 спроб потіснити українських захисників із займаних позицій в районах населених пунктів Машівка, Єлизаветівка, Новоторецьке, Миролюбівка, Промінь, Лисівка, Покровськ, Новоукраїнка, Удачне, Котлярівка, Новоандріївка, Олексіївка, Андріївка, Дачне та Улакли. Сили оборони наразі відбили 33 атаки противника.

На Новопавлівському напрямку продовжуються бої поблизу населених пунктів Костянтинопіль та Роздольне. За сьогодні відбито чотири атаки окупаційної армії.

На Гуляйпільському напрямку тривають дві ворожі атаки в напрямку населених пунктів Новопіль та Новосілка. Водночас противник завдавав авіаційних ударів некерованими ракетами по Новополю та скинув чотири КАБи поблизу П'ятихаток.

На Оріхівському напрямку противник один раз намагався просунутись в бік Новоданилівки, отримав відсіч. Ворог завдавав авіаційних ударів по населеному пункту Кам'янське некерованими ракетами.

На Придніпровському напрямку українські захисники відбили одну ворожу атаку.

В Курській області українські воїни відбили шість наступальних дій загарбників, два боєзіткнення тривають до цього часу. Крім того, ворог завдав п’ять авіаційних ударів, застосувавши шість керованих бомб, здійснив 196 артилерійських обстрілів, зокрема чотири – із реактивних систем залпового вогню.