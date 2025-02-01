Чи віддасть Георгеску Трансільванію Угорщині?
Армія РФ за добу на фронті втратила 1430 військових
Упродовж останнього дня січня Сили оборони України на фронті ліквідували ще 1430 російських військових та майже 300 одиниць ворожої техніки й озброєння
Зміст
Про це інформує Генеральний штаб ЗСУ.
Загальні бойові втрати противника з 24.02.22 по 01.02.25 орієнтовно склали:
- особового складу ‒ близько 839 040 (+1430) осіб,
- танків ‒ 9902 (+9) од,
- бойових броньованих машин ‒ 20 653 (+22) од,
- артилерійських систем – 22 493 (+48) од,
- РСЗВ – 1266 (+1) од,
- засоби ППО ‒ 1050 (+0) од,
- літаків – 369 (+0) од,
- гелікоптерів – 331 (+0) од,
- БПЛА оперативно-тактичного рівня – 23 694 (+121),
- крилаті ракети ‒ 3054 (+0),
- кораблі /катери ‒ 28 (+0) од,
- підводні човни - 1 (+0) од,
- автомобільної техніки та автоцистерни – 35 629 (+77) од,
- спеціальна техніка ‒ 3727 (+1) од.
Дані уточнюються.
Залиште коментар
Читайте також:
Вигоди інтеграції до ЄС очевидні — це відчутні економічні та соціальні трансформації. Депутат Європарламенту Паулюс Саударгас розповів Еспресо про перспективи вступу України до Євросоюзу
Україна дасть поштовх економічному зростанню в інших країнах, — депутат Європарламенту Міхаель Галер про євроінтеграцію
Соціальне житло для переселенців: чому його нереально знайти та як у цьому допоможе новий закон
Київ
+3.5°C
- Київ
- Львів
- Вінниця
- Дніпро
- Донецьк
- Житомир
- Запоріжжя
- Івано-Франківськ
- Кропивницкий
- Луганськ
- Луцьк
- Миколаїв
- Одеса
- Полтава
- Рівне
- Суми
- Сімферополь
- Тернопіль
- Ужгород
- Харків
- Херсон
- Хмельницький
- Черкаси
- Чернівці
- Чернигів
- Біла Церква
- USD 41.6 Купівля 41.6Продаж 42.1
- EUR Купівля 43.29Продаж 44.01
- Актуальне
- Важливе
2025, субота
1 лютого
07:59
Оновлено
РФ атакує Україну безпілотниками та ракетами: у Харкові є влучання і постраждалі, у низці областей ввели аварійні відключення світла
07:15
Правоохоронці на Київщині викрили дві схеми незаконного вивезення за кордон старовинних артефактів
07:00
Огляд
Кабельні диверсії: російський слід у пошкодженні критичної інфраструктури Балтійського моря
06:21
Перевели криптовалюту на понад $200 тис.: на Балі групу росіян підозрюють у викраденні та пограбуванні українця
03:00
Авіакатастрофа у Вашингтоні: слідчі опрацьовують "чорні скриньки", рятувальники знайшли тіло 41 загиблого
02:04
"Абсурдне звинувачення": у Чехії заперечили заяви Фіцо про втручання Праги у внутрішні справи Словаччини
01:14
Трамп заявив про "дуже серйозні" дискусії з РФ, сподівається, що вони з Путіним зроблять щось "значне" для припинення війни
00:45
У ГУР заперечили фейк роспропаганди, нібито очільник розвідки Буданов був у готелі в Одесі в момент ракетного удару
2025, п'ятниця
31 січня
22:58
Оновлено
Понад пів сотні ворожих атак - на Покровському напрямку: від початку доби на фронті було 132 боєзіткнення
22:35
Надаватиме швидші й чіткіші відповіді: OpenAI випустила нову модель штучного інтелекту o3-mini
22:18
Звинувачення Андрія Білоуса в домаганнях: поліція почала перевірку ймовірних неправомірних дій викладача вишу
22:00
Призведе до "тотальної війни у регіоні": очільник МЗС Ірану застеріг США від атаки по ядерних об'єктах країни
21:49
Білий дім підтвердив, що Нетаньягу стане першим іноземним лідером, з яким особисто зустрінеться Трамп
21:31
Аналітика
"Оновлення" Агенції оборонних закупівель: головні причини звільнення голови АОЗ та ситуація на фронті. Колонка Сергія Згурця
21:23
"Усі необхідні доручення є": Зеленський провів Ставку щодо замовлення дронів і постачання базової зброї
21:21
Ексклюзив
До кордонів з Україною 24 лютого 2022 року рухалася у маршовому стилі армія тільки однієї країни Європи, - генерал-майор запасу СБУ Ягун
20:59
У Білому домі заявили, що Трамп з 1 лютого запровадить мита на товари з Канади, Китаю й Мексики
20:56
Ексклюзив
"Якщо так продовжимо, справа дійде до мільярдів": директор Центру досліджень енергетики про втрати РФ від ударів по НПЗ
20:42
"Поляки й румуни просунулись до 2 км вглиб території України": роспропаганда запустила нову фейкову кампанію