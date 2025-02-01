У Сирії США високоточним ударом ліквідували оперативника крила "Аль-Каїди"

Про це повідомили сили Центрального командування США (CENTCOM), що діють на Близькому Сході та в Азії.

"30 січня сили Центрального командування США (CENTCOM) завдали високоточного авіаудару в північно-західній Сирії, убивши Мухаммеда Салаха аз-Забіра, старшого оперативника терористичної організації Hurras al-Din (HaD), філії Аль-Каїди", – йдеться в повідомленні.

У CENTCOM додали, що згаданий авіаудар є частиною постійного зобов’язання разом із партнерами в регіоні перешкоджати та припиняти зусилля терористів щодо планування, організації та проведення атак проти цивільних осіб і військового персоналу зі США, союзників і партнерів у регіоні та поза його межами. Й запевнили, що надалі "полюватимуть на терористів".

Як пише Long War Journal, згадане угруповання є офіційним відділенням "Аль-Каїди" в Сирії, яке було сформоване в лютому 2018 року вищими лідерами, які служили в "Хаят Тахрір аш-Шам" – угрупованні, пов'язаному з "Аль-Каїдою", що скинула режим Асада в грудні 2024 року та зараз формує уряд.

"Хуррас ад-Дін" і "Хаят Тахрір аш-Шам" уряд США вніс до списку терористичних організацій, а лідерів обох груп – до списку глобальних терористів спеціального призначення через їхні зв’язки з "Аль-Каїдою". Наприкінці грудня 2024 року на тлі подій у Сирії повідомляли, що уряд США, ймовірно, готується зняти визнання "Хаят Тахрір аш-Шам" терористичним. Проте удар 30 січня може свідчити, що адміністрація Дональда Трампа має інший підхід.

Тим часом журналістка Міна Аль-Ламі зазначила в соцмережі X 29 січня, що сирійське відділення "Аль-Каїди" "Хуррас ад-Дін" оголосило про саморозпуск.