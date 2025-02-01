У Сирії США високоточним ударом ліквідували оперативника крила "Аль-Каїди"
Збройні сили США ліквідували в Сирії Мухаммеда Салаха аз-Забіра – оперативного співробітника терористичної організації "Хуррас ад-Дін", що є філією "Аль-Каїди"
Про це повідомили сили Центрального командування США (CENTCOM), що діють на Близькому Сході та в Азії.
"30 січня сили Центрального командування США (CENTCOM) завдали високоточного авіаудару в північно-західній Сирії, убивши Мухаммеда Салаха аз-Забіра, старшого оперативника терористичної організації Hurras al-Din (HaD), філії Аль-Каїди", – йдеться в повідомленні.
У CENTCOM додали, що згаданий авіаудар є частиною постійного зобов’язання разом із партнерами в регіоні перешкоджати та припиняти зусилля терористів щодо планування, організації та проведення атак проти цивільних осіб і військового персоналу зі США, союзників і партнерів у регіоні та поза його межами. Й запевнили, що надалі "полюватимуть на терористів".
Як пише Long War Journal, згадане угруповання є офіційним відділенням "Аль-Каїди" в Сирії, яке було сформоване в лютому 2018 року вищими лідерами, які служили в "Хаят Тахрір аш-Шам" – угрупованні, пов'язаному з "Аль-Каїдою", що скинула режим Асада в грудні 2024 року та зараз формує уряд.
"Хуррас ад-Дін" і "Хаят Тахрір аш-Шам" уряд США вніс до списку терористичних організацій, а лідерів обох груп – до списку глобальних терористів спеціального призначення через їхні зв’язки з "Аль-Каїдою". Наприкінці грудня 2024 року на тлі подій у Сирії повідомляли, що уряд США, ймовірно, готується зняти визнання "Хаят Тахрір аш-Шам" терористичним. Проте удар 30 січня може свідчити, що адміністрація Дональда Трампа має інший підхід.
Тим часом журналістка Міна Аль-Ламі зазначила в соцмережі X 29 січня, що сирійське відділення "Аль-Каїди" "Хуррас ад-Дін" оголосило про саморозпуск.
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