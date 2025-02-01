"Абсурдне звинувачення": у Чехії заперечили заяви Фіцо про втручання Праги у внутрішні справи Словаччини

Про це інформує Radio Prague International.

Вказано, що прем'єр-міністр Словаччини Роберт Фіцо в п'ятницю знову звинуватив Чехію у втручанні у внутрішні справи Словаччини. Прем'єр-міністр Чехії Петр Фіала назвав обвинувачення абсурдними.

"Звинувачення Роберта Фіцо в тому, що Чехія втручається у справи Словаччини, є абсурдним. Якщо тільки словацький прем'єр не має на увазі те, як Андрій Бабіш (експрем'єр-міністр Чехії, - ред.) підтримував його перед останніми словацькими виборами", - написав Фіала.

Нібито втручання у внутрішні справи Словаччини також заперечив очільник МЗС Чехії Ян Ліпавський.

"Чеська Республіка - демократичне суспільство, і це охоплює свободу слова. Ми рішуче відкидаємо, що чеський уряд втручається у справи Словацької Республіки. Давайте не будемо будувати штучні перепони між нашими народами", - заявив він.

Ліпавський також подякував послу Чехії в Братиславі Рудольфу Йіндраку за роботу над двосторонніми відносинами країн, оскільки раніше Фіцо зробив заяву на зустрічі з дипломатами, звертаючись, зокрема, до Йіндраку, звинувативши Чехію у втручанні у внутрішньополітичні справи Словаччини. Зокрема, він розкритикував чеські ЗМІ за невтішний імідж, який вони, на його думку, створюють словацькому політичному керівництву.

Що передувало

20 січня стало відомо, що понад 100 фахівців Словаччини в галузях психології та психіатрії написали Фіцо відкритого листа, у якому просять про його відставку. Підписанти аргументують це поведінкою очільника уряду, зокрема нападами на опозицію й непорядну поведінку щодо президента України Володимира Зеленського.

Прем'єр-міністр Словаччини Роберт Фіцо 21 січня заявив, що опозиційні партії нібито планують організувати заворушення та зайняти урядові будівлі.

22 січня Роберт Фіцо скликав раду безпеки через дані інформаційної служби країни про майбутні "масові протести" й "захоплення влади".

24 січня у столиці Словаччині Братиславі на центральну площу вийшли 60 тис. людей з протестами з вимогою відставки Фіцо через зближення з РФ. Прем'єр заявив, що не піде у відставку.

28 січня Фіцо негативно висловився щодо президента Володимира Зеленського, назвавши його "ворогом, який шкодить Словаччині". На ці слова відповів український лідер, висловивши впевненість, що словацький прем'єр має проросійську позицію.

Міністерство закордонних справ Словаччини 29 січня викликало українського посла Мирослава Кастрана та оголосило йому "рішучий протест" через критику Києвом Фіцо. Словацьке зовнішньополітичне відомство вважає нещодавні заяви української сторони стосовно Фіцо "втручанням у внутрішні справи" держави.

Невдовзі МЗС України викликало словацького посла через заяву Фіцо про "втручання" Києва у внутрішні справи Братислави. Заступник українського міністра закордонних справ Олександр Міщенко висловив "глибоке розчарування", що нині Фіцо виступає рупором Кремля й нехтує членством Словаччини в ЄС.

Після цього у Словаччині затримали українця через нібито "загрозу державного перевороту", його можуть депортувати. В Українському МЗС заявили, що тримають справу на контролі. А згодом командиру "Грузинського легіону" заборонили вʼїзд у Словаччину. Фіцо звинуватив підрозділ у причетності до протестів.