Про це інформує Reuters.

"Уряд можна змінити лише за умови проведення виборів": Фіцо заявив, що не піде у відставку після протестів у Братиславі

У суботу, 25 січня, прем'єр-міністр Словаччини Роберто Фіцо відкинув заклики протестувальників піти у відставку після того, як десятки тисяч людей вийшли на демонстрацію проти зближення політики його уряду з Росією.

За оцінками організаторів, у п'ятницю, 24 січня, у столиці Братиславі на протест вийшли близько 60 тис. людей, а загалом по країні учасниками мітингів стали близько 100 тис. людей — найбільша демонстрація з моменту повернення Фіцо до влади у 2023 році.

Демонстрації розпочались після приватної поїздки Фіцо до Москви у грудні, де він зустрівся з президентом Росії Володимиром Путіним.

"Уряд може бути змінений лише за умови проведення виборів", - заявив Фіцо.

Він запевнив, що його зовнішня політика має на меті зміцнення відносин зі всіма сторонами, підкресливши, що основою репрезентативної політики залишається членство в ЄС і НАТО

Лівонаціоналістична адміністрація Фіцо звинуватила опозиційні партії та громадські групи, які організовують протести, у плануванні ескалації акцій з метою незаконного повалення уряду. Опозиція рішуче заперечила ці звинувачення.

Критики стверджують, що правляча коаліція підриває демократичні цінності та віддаляється від союзників по ЄС і НАТО, зміщуючи акцент на Росію.

Громадська організація "Мир Україні", яка організувала п'ятничні протести під гаслом "Ми - Європа", анонсувала нові акції на 7 лютого.

Що передувало

20 січня стало відомо, що понад 100 фахівців Словаччини в галузях психології та психіатрії написали Фіцо відкритого листа, у якому просять про його відставку. Підписанти аргументують це поведінкою очільника уряду, зокрема нападами на опозицію й непорядну поведінку щодо президента України Володимира Зеленського.

Прем'єр-міністр Словаччини Роберт Фіцо 21 січня заявив, що опозиційні партії нібито планують організувати заворушення та зайняти урядові будівлі.

22 січня Роберт Фіцо скликав раду безпеки через дані інформаційної служби країни про майбутні "масові протести" й "захоплення влади".

У Грузії заявили, що в них усе відбувається так само як і в Словаччині, й "антиурядові протести координуються одною рукою".

У п'ятницю, 24 січня, у столиці Словаччині Братиславі на центральну площу вийшли 60 тис. людей з протестами з вимогою відставки прем'єр-міністра Роберта Фіцо.