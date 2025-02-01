У ГУР заперечили фейк роспропаганди, нібито очільник розвідки Буданов був у готелі в Одесі в момент ракетного удару

Про це Юсов написав на facebook-сторінці.

"Ні, звісно Кирила Буданова не було в Одеському готелі "Бристоль", як бреше рашистська пропаганда. Не було начальника ГУР і в інших історичних спорудах в центрі міста, в центрі, який мав би бути під захистом ЮНЕСКО. Воєнні злочини, геноцидна війна, варварство .... Русня продовжує переконувати українців, що все російське – зло, мусимо переконати також і світ", – написав він.

Про те, що з очільником української розвідки все гаразд, написав також керівник Центру протидії дезінформації Андрій Коваленко

"З начальником ГУР МО Кирилом Будановим усе добре. Не поширюйте фейки росіян», – зазначив Коваленко й закликав не поширювати фейків росіян.

Раніше у російських телеграм-каналах почали ширити інформацію про те, начебто російська армія влучила в Одесі "по пункту тимчасової дислокації супротивника", а на момент атаки в місці удару були іноземні військові радники, інструктори НАТО та співробітники спецслужб України, які нібито готували план диверсій, зокрема в Криму. За версією пропагандистів, у готелі по якому армія РФ ударила балістичною ракетою ввечері 31 січня, міг також перебувати керівник ГУР Міноборони України Кирило Буданов. Ще одна з версій, яку поширювали російські пропагандисти, – мовляв, в Одесі ракета влучила в секретний бункер "за кілька метрів від готелю".