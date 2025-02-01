У ГУР заперечили фейк роспропаганди, нібито очільник розвідки Буданов був у готелі в Одесі в момент ракетного удару
Представник Головного управління розвідки Міноборони України Андрій Юсов спростував фейк, який почали ширити в російських пабліках, начебто керівника ГУР Кирило Буданов був в одеському готелі, постраждалому від удару РФ
Про це Юсов написав на facebook-сторінці.
"Ні, звісно Кирила Буданова не було в Одеському готелі "Бристоль", як бреше рашистська пропаганда. Не було начальника ГУР і в інших історичних спорудах в центрі міста, в центрі, який мав би бути під захистом ЮНЕСКО. Воєнні злочини, геноцидна війна, варварство .... Русня продовжує переконувати українців, що все російське – зло, мусимо переконати також і світ", – написав він.
Про те, що з очільником української розвідки все гаразд, написав також керівник Центру протидії дезінформації Андрій Коваленко
"З начальником ГУР МО Кирилом Будановим усе добре. Не поширюйте фейки росіян», – зазначив Коваленко й закликав не поширювати фейків росіян.
Раніше у російських телеграм-каналах почали ширити інформацію про те, начебто російська армія влучила в Одесі "по пункту тимчасової дислокації супротивника", а на момент атаки в місці удару були іноземні військові радники, інструктори НАТО та співробітники спецслужб України, які нібито готували план диверсій, зокрема в Криму. За версією пропагандистів, у готелі по якому армія РФ ударила балістичною ракетою ввечері 31 січня, міг також перебувати керівник ГУР Міноборони України Кирило Буданов. Ще одна з версій, яку поширювали російські пропагандисти, – мовляв, в Одесі ракета влучила в секретний бункер "за кілька метрів від готелю".
- Увечері 31 січня російська окупаційна армія вдарила по Одесі балістикою. Станом на 23:45 було відомо про сімох постраждалих. Серед тих, хто опинився в епіцентрі удару, були, зокрема, норвезькі дипломатичні представники. Унаслідок удару руйнувань зазнав елітний готель "Бристоль". Окрім того, пошкоджені приміщення низки історичних памʼяток, зокрема літературного, історико-краєзнавчого, археологічного музеїв та музею західного та східного мистецтва, а також філармонії.
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