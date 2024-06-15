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Дитяча наївність: дипломат Огризко про заяву президентки Швейцарії щодо мирних переговорів України й Росії

15 червня, 2024 субота
20:44
Світ Володимир Огризко

Міністр закордонних справ України (2007-2009), керівник Центру дослідження Росії Володимир Огризко прокоментував виступ президентки Швейцарії Віоли Амгерд під час Глобального саміту миру

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Таку думку він висловив у етері Еспресо.

"Я слухав виступ президентки Швейцарії перед відкриттям, вона там просто, мені здається, дає паси Росії, які давати просто не можна. Вона говорить про те, що головною метою цього зібрання, сьогоднішньої та завтрашньої конференції буде підготувати ґрунт для того, щоб Україна й Росія сіли за стіл переговорів. Уявляєте, яка дитяча наївність рівня, справді, десяткового не більше, далі вже діти стають трошки розумнішими", - сказав дипломат.

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Огризко уточнив, що саме так Швейцарія бачить сенс Саміту миру.

"Благо там є інші країни, які трошечки по-іншому дивляться на ситуацію і які щойно продемонстрували й на Саміті сімки й на рішеннях по євроінтеграції України і Молдови, що йтиметься про інші способи доведення до ума цього воєнного злочинця", - наголосив керівник Центру дослідження Росії.

Що відомо про Саміт миру та заяви представників країн

15 червня у швейцарському місті Бюргеншток розпочався Глобальний саміт миру. На заході присутні 100 делегацій - 92 країн і 8 міжнародних організацій.

Президент України Володимир Зеленський окреслив три пункти, на яких буде зосереджений Глобальний саміт миру. Першим пунктом, за словами Зеленського, є радіаційна та ядерна безпека. Другий - продовольча безпека. А третій - це звільнення полонених і депортованих осіб.

Зеленський заявив, що мирний план буде представлений Росії, після того, як його узгодять країни у межах першого Саміту миру.

Канцлер Німеччини Олаф Шольц заявив, що рішення про припинення вогню, без офіційних перемовин, приведе до замороженого конфлікту та буде небезпечним для України та Європи загалом.

Теги:
Україна
Росія
Швейцарія
Війна з Росією
переговори з РФ
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