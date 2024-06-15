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Сьогодні у Швейцарії починається Глобальний саміт миру

15 червня, 2024 субота
12:40
Світ Український мирний саміт

У суботу, 15 червня, у швейцарському місті Бюргеншток розпочнеться Глобальний саміт миру. На заході будуть присутні 100 делегацій - 92 країн і 8 міжнародних організацій

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На Глобальний саміт миру, який пройде 15 та 16 червня, прибудуть представники 92 країн, з них 57 - на найвищому рівні. Остаточний перелік учасників став відомим лише ввечері 14 червня. 

Серед міжнародних організацій у Швейцарії будуть представлені Рада Європи, ОБСЄ, Організація американських держав, Європейська рада, Європейська комісія та Європейський парламент. ООН і Вселенський патріархат матимуть статус спостерігачів.

Саміт розпочнеться у другій половині дня, а делегації прибуватимуть до Бюргенштоку до 17:30 (за Київським часом).

Програма Глобального саміту миру на 15 червня:

  • 14:30 із заявою для преси виступлять президент України Володимир Зеленський та лідерка Швейцарії Віола Амхерд;
  • 17:30-18:30 – відбудеться церемонія відкриття;
  • 18:30 – вступні промови;
  • 20:00 – спільне фото.

16 червня в рамках саміту заплановані три робочі сесії з питань продовольчої, ядерної та гуманітарної безпеки. О 15:30 розпочнеться підсумкова пресконференція Володимира Зеленського та Віоли Амхерд.

За даними Федеральної ради Швейцарії, метою цієї зустрічі глав держав та урядів є вироблення спільного розуміння шляху до справедливого і тривалого миру в Україні. 

"Усі держави, присутні на саміті, повинні запропонувати свої ідеї щодо всеосяжного, справедливого і тривалого миру в Україні. Приймаючи цей саміт, Швейцарія сприяє дискусіям, які можуть привести до справедливого і тривалого миру в Україні, а також сприятимуть зміцненню безпеки та стабільності в Європі та світі", - йдеться у повідомленні.

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Дискусії будуть зосереджені на нагальних глобальних проблемах, серед яких - ядерна безпека, продовольча безпека та гуманітарні питання.

Також будуть розглянуті питання стосовно поводження з військовополоненими та полоненими цивільними особами.

Після завершення саміту в неділю, 16 червня, відбудуться підсумкові пресконференції, у тому числі за участю президента Володимира Зеленського.

Саміт миру: подробиці й особливості заходу

26 лютого Швейцарія заявила про намір до літа провести Саміт щодо миру в Україні. 

18 березня посол Китаю у Швейцарії Ван Шіхтін заявив, що КНР розглядає можливість участі в Саміті миру, який організовує Швейцарія на прохання України.

2 травня у МЗС Швейцарії заявили, що РФ має взяти участь у Саміті миру, адже "мирний процес без Росії немислимий". Проте цього разу Москву на захід не запрошували.

31 травня речниця МЗС Китаю Мао Нін заявила, що її країна не братиме участі в Саміті миру у Швейцарії 15 та 16 червня, адже його не схвалює Росія. 

2 червня президент України Володимир Зеленський звинуватив Китай у допомозі РФ у дипломатичному зриві саміту, а міністр закордонних справ України Дмитро Кулеба констатував, що Китай і Росія здійснюють масштабну протидію Саміту миру. 

Пізніше стало відомо, що Сполучені Штати заохочують Китай взяти участь у Глобальному саміті миру.

10 червня уряд Швейцарії повідомив, що у Глобальному саміті миру, який відбудеться з 15 по 16 червня, зареєструвалися 90 держав та організацій.

Прессекретар президента України Сергій Никифоров заявив, що Китай усе ж навряд чи візьме участь у Глобальному саміті миру у Швейцарії, який відбудеться 15-16 червня.  

Американська попспівачка Мадонна висловила підтримку проведення Саміту миру щодо припинення війни в Україні та повернення українських дітей, що пройде у Швейцарії.  

12 червня очільник турецького міністерства закордонних справ Хакан Фідан підтвердив, що представлятиме свою державу на Саміті миру щодо України у Швейцарії 15-16 червня.

Згодом генеральний директор МАГАТЕ Рафаель Маріано Гроссі заявив, що не братиме учать у Глобальному саміті миру у Швейцарії.

Теги:
Суспільство
Україна
Швейцарія
Війна з Росією
допомога Україні
підтримка України
Світ про Україну
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