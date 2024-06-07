США закликали Китай взяти участь у Саміті миру в Швейцарії
Сполучені Штати заохочують Китай взяти участь у Глобальному саміті миру, який відбудеться у Швейцарії 15-16 червня
Про це повідомляє Reuters.
"Ми, звичайно, заохочуємо Китай взяти участь у цьому саміті. Вони були присутні на попередніх версіях саміту. Ми вважаємо, що їхня присутність була б корисною тут", - сказав речник Держдепартаменту.
Речник наголосив, що Китай повинен розправитися з компаніями, які, за словами Вашингтона, допомагають оборонно-промисловій базі Росії.
Саміт миру: подробиці й особливості заходу
26 лютого Швейцарія заявила про намір до літа провести Саміт щодо миру в Україні.
18 березня посол Китаю у Швейцарії Ван Шіхтін заявив, що КНР розглядає можливість участі в Саміті миру, який організовує Швейцарія на прохання України.
2 травня у МЗС Швейцарії заявили, що РФ має взяти участь у Саміті миру, адже "мирний процес без Росії немислимий". Проте цього разу Москву на захід не запрошували.
31 травня речниця МЗС Китаю Мао Нін заявила, що Китай не братиме участі в Саміті миру у Швейцарії 15 та 16 червня, адже його не схвалює Росія.
2 червня президент України Володимир Зеленський звинуватив Китай у допомозі РФ у дипломатичному зриві саміту.
Міністр закордонних справ України Дмитро Кулеба констатував, що Китай і Росія здійснюють масштабну протидію Саміту миру.
- Київ
- Львів
- Вінниця
- Дніпро
- Донецьк
- Житомир
- Запоріжжя
- Івано-Франківськ
- Кропивницкий
- Луганськ
- Луцьк
- Миколаїв
- Одеса
- Полтава
- Рівне
- Суми
- Сімферополь
- Тернопіль
- Ужгород
- Харків
- Херсон
- Хмельницький
- Черкаси
- Чернівці
- Чернигів
- USD 40.06 Купівля 40.06Продаж 40.65
- EUR Купівля 43.51Продаж 44.36
- Актуальне
- Важливе