США закликали Китай взяти участь у Саміті миру в Швейцарії

Про це повідомляє Reuters.

"Ми, звичайно, заохочуємо Китай взяти участь у цьому саміті. Вони були присутні на попередніх версіях саміту. Ми вважаємо, що їхня присутність була б корисною тут", - сказав речник Держдепартаменту.

Речник наголосив, що Китай повинен розправитися з компаніями, які, за словами Вашингтона, допомагають оборонно-промисловій базі Росії.

Саміт миру: подробиці й особливості заходу

26 лютого Швейцарія заявила про намір до літа провести Саміт щодо миру в Україні.

18 березня посол Китаю у Швейцарії Ван Шіхтін заявив, що КНР розглядає можливість участі в Саміті миру, який організовує Швейцарія на прохання України.

2 травня у МЗС Швейцарії заявили, що РФ має взяти участь у Саміті миру, адже "мирний процес без Росії немислимий". Проте цього разу Москву на захід не запрошували.

31 травня речниця МЗС Китаю Мао Нін заявила, що Китай не братиме участі в Саміті миру у Швейцарії 15 та 16 червня, адже його не схвалює Росія.

2 червня президент України Володимир Зеленський звинуватив Китай у допомозі РФ у дипломатичному зриві саміту.

Міністр закордонних справ України Дмитро Кулеба констатував, що Китай і Росія здійснюють масштабну протидію Саміту миру.