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Кулеба розповів про засоби протидії Саміту миру, які використовують Росія та Китай

3 червня, 2024 понедiлок
16:29
Світ Дмитро Кулеба

Міністр закордонних справ України Дмитро Кулеба заявив, що Китай і Росія здійснюють масштабну протидію Саміту миру, який відбудеться у Швейцарії 15-16 червня. Зокрема, держави вдаються до трьох дій, аби перешкодити події

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Про це він повідомив на пресконференції з очільником МЗС Естонії Маргусом Тсахкною, передає РБК-Україна.

"Чим сильніше протидія, тим вагоміша ініціатива. Якби саміт миру був прохідною подією, то ми б не бачили такої протидії", - заявив Кулеба.

За його словами, Москва і Китай намагаються перешкодити проведенню Саміту миру трьома способами. Перший із них полягає в тому, що РФ і КНР розсилають листи та заявляють про те, що Саміт нібито не має цінності, аби дискредитувати подію. 

Також держави намагаються переконати інші країни не брати участь у Саміті миру. Водночас Росія та Китай здійснюють спроби переконати держави, які вже підтвердили участь, відвідати саміт на найнижчому рівні. 

"Протидія масштабна. Але ми з партнерами створимо прецедент, коли Саміт миру буде скликаний не на умовах агресора чи посередника, а на умовах статуту Організації Об'єднаних Націй", - наголосив Кулеба. 

Також очільник українського МЗС додав, що така підривна робота РФ і КНР ведеться в Азії, Південній Америці та Африці.

Саміт миру: подробиці й особливості заходу

26 лютого Швейцарія заявила про намір до літа провести Саміт щодо миру в Україні. У Кремлі сказали, що організовувати такий захід без РФ "несерйозно й навіть смішно".

18 березня посол Китаю у Швейцарії Ван Шіхтін заявив, що КНР розглядає можливість участі в Саміті миру, який організовує Швейцарія на прохання України.

2 травня у МЗС Швейцарії заявили, що РФ має взяти участь у Саміті миру, адже "мирний процес без Росії немислимий". Проте цьогоріч Москву на захід не запрошували.

Того ж дня президент України Зеленський заявив, що Саміт буде першим реальним шансом для відновлення миру.

На Саміті миру планують виробити спільну переговорну позицію України, яку передадуть вищому керівництву Росії, про це заявив речник президента України Сергій Никифоров. 

2 червня президент України Володимир Зеленський заявив, що деякі держави почали допомагати РФ у дипломатичному зриві саміту.

Теги:
Україна
Росія
Китай
Швейцарія
МЗС України
Війна з Росією
Дмитро Кулеба
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