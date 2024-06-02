Деякі держави почали допомагати Росії в дипломатичному зриві Саміту миру, - Зеленський

Про це заявив президент України Володимир Зеленський на конференції "Діалог Шангрі-Ла".

"У нас є сьогодні підтвердження 106 країн світу. І це на високому рівні: на рівні лідерів, на високому рівні представників своїх країн", - сказав він, додавши, що Росія нарощує зусилля у спробі зірвати проведення Саміту.

Він розповів: "Росія сьогодні їздить багатьма країнами світу, погрожуючи блокадою харчової продукції, агропродукції або хімії, ... цінами на енергетику або просто тисне на інші держави світу, щоб вони не були на саміті".

За його словами, українська сторона має "не дуже хорошу інформацію", що деякі держави почали допомагати Росії в дипломатичному зриві Саміту миру.

"І тому, коли ви питаєте, що може зробити сьогодні світ, світ має бути міцним, тиснути політично на Росію, по-іншому зупинити Путіна неможливо, тільки дипломатична ізоляція, сильна українська армія, ну і розібратися всім країнам світу до кінця: не балансувати між Україною і Росією, а захищати справедливість і міжнародне право", - наголосив Зеленський.

Він ствердив, що цивілізований світ після початку повномасштабного вторгнення РФ зробив головне - не дав втратити Україну та висловив сподівання, що подальшими дипломатичними зусиллями відповідно до статуту ООН вдасться справедливо зупинити війну.

Зеленський наголосив, що сьогодні важливо не дати Росії зірвати Саміт миру.

"Україна запропонувала мир за допомогою дипломатії, інклюзивну і справедливу форму Глобального мирного саміту. І я запрошую ваш регіон, ваших лідерів, країни приєднатися, щоб ваші народи були залучені. І об'єднавшись проти однієї війни, ми створюємо для світу справжній досвід, досвід подолання будь-якої війни і дипломатії, яка працює", - наголосив президент.

Український досвід відновлення ефективної дипломатії привів до формату такого глобального Саміту миру, додав він.

"Ми переконані, що наш світ хоче бути єдиним і здатним діяти в повній гармонії. Ми усвідомили, що нації однаково відкидають ідею того, що хтось таємно приймає рішення й нав'язує їх – потрібен відкритий та інклюзивний діалог. Ми підтвердили, що принципи й цілі Статуту ООН та міжнародних конвенцій є цілком актуальними", - зазначив президент України.

Він зауважив, що усі складові стали основою нашої Формули миру й переросли у Глобальний саміт миру – щоб кожен лідер і кожна країна могли продемонструвати свою прихильність до миру.

На думку Зеленського, глобальна більшість може своєю участю "забезпечити, щоб те, про що домовилися, дійсно виконувалося, і щоб Росія, яка розв'язала цю жорстоку війну, не змогла збити зі шляху її припинення".

"Об'єднавшись проти однієї війни, ми створимо для світу реальний досвід – досвід подолання будь-якої війни, досвід дипломатії, яка працює", - наголосив президент України.

Саміт миру: подробиці й особливості заходу

26 лютого Швейцарія заявила про намір до літа провести Саміт щодо миру в Україні. У Кремлі сказали, що організовувати такий захід без РФ "несерйозно й навіть смішно".

18 березня посол Китаю у Швейцарії Ван Шіхтін заявив, що КНР розглядає можливість участі в Саміті миру, який організовує Швейцарія на прохання України.

2 травня у МЗС Швейцарії заявили, що РФ має взяти участь у Саміті миру, адже "мирний процес без Росії немислимий". Проте цьогоріч Москву на захід не запрошували.

Того ж дня президент України Зеленський заявив, що Саміт буде першим реальним шансом для відновлення миру.

На Саміті миру планують виробити спільну переговорну позицію України, яку передадуть вищому керівництву Росії, про це заявив речник президента України Сергій Никифоров.