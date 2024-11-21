Наталка Діденко прогнозує 22 листопада сніг і сильний вітер у більшості регіонів
У п'ятницю, 22 листопада у більшості областей України очікується сильний вітер та сніг. Температура повітря коливатиметься від -5 °C до +4 °C
Про це повідомляє синоптикиня Наталка Діденко.
За прогнозом, 22 листопада прогнозується сніг і дощ на заході, півночі та в багатьох центральних областях України. Тим часом на сході та півдні - без опадів.
"Особливість завтрашнього дня - сильний вітер!!" - попередила Діденко.
Температура повітря вночі опуститься до 0...-5 °C, вдень 0...+4 °C, на півдні +4...+9 °C.
Яку погоду чекати у Києві
У Києві 22 листопада очікується сніг, мокрий сніг, а ввечері можливий дощ.
"Сильний вітер! Вночі 0...-2 °C, вдень +4 °C", - додала синоптикиня.
- Уночі 21 листопада столицю України накрив мокрий сніг. Через це на дороги Києва виїхали 124 одиниці спецтехніки для обробки покриття рідкими хлоридами.
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