Наталка Діденко прогнозує 22 листопада сніг і сильний вітер у більшості регіонів

Про це повідомляє синоптикиня Наталка Діденко.

За прогнозом, 22 листопада прогнозується сніг і дощ на заході, півночі та в багатьох центральних областях України. Тим часом на сході та півдні - без опадів.

"Особливість завтрашнього дня - сильний вітер!!" - попередила Діденко.

Температура повітря вночі опуститься до 0...-5 °C, вдень 0...+4 °C, на півдні +4...+9 °C.

Яку погоду чекати у Києві

У Києві 22 листопада очікується сніг, мокрий сніг, а ввечері можливий дощ.

"Сильний вітер! Вночі 0...-2 °C, вдень +4 °C", - додала синоптикиня.