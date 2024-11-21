У Києві випав перший сніг: на дороги виїхали 124 одиниці спецтехніки

Про це повідомляє Київська міська державна адміністрація.

"До обробки покриття рідкими хлоридами задіяно 124 одиниці спецтехніки. Просимо водіїв бути максимально обачними на дорогах, дотримуватись безпечної дистанції, а пішоходів – бути обережними та носити флікери в темний час доби", - йдеться у повідомленні.

За прогнозами синоптиків, 21 листопада у Києві буде хмарно, вдень помірний дощ і мокрий сніг, місцями налипання мокрого снігу, на дорогах ожеледиця.