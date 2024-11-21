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У Києві випав перший сніг: на дороги виїхали 124 одиниці спецтехніки

Катерина Єсікова
21 листопада, 2024 четвер
06:09
Суспільство снігоочисник

Уночі 21 листопада столицю України накрив мокрий сніг. Через це на дороги Києва виїхали 124 одиниці спецтехніки для обробки покриття рідкими хлоридами

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Про це повідомляє Київська міська державна адміністрація.

"До обробки покриття рідкими хлоридами задіяно 124 одиниці спецтехніки. Просимо водіїв бути максимально обачними на дорогах, дотримуватись безпечної дистанції, а пішоходів – бути обережними та носити флікери в темний час доби", - йдеться у повідомленні.

За прогнозами синоптиків, 21 листопада у Києві буде хмарно, вдень помірний дощ і мокрий сніг, місцями налипання мокрого снігу, на дорогах ожеледиця.

  • Через проходження атмосферного фронту по всій Україні у четвер, 21 листопада, очікується ускладнення погодних умов.
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