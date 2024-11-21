У Києві випав перший сніг: на дороги виїхали 124 одиниці спецтехніки
Уночі 21 листопада столицю України накрив мокрий сніг. Через це на дороги Києва виїхали 124 одиниці спецтехніки для обробки покриття рідкими хлоридами
Про це повідомляє Київська міська державна адміністрація.
"До обробки покриття рідкими хлоридами задіяно 124 одиниці спецтехніки. Просимо водіїв бути максимально обачними на дорогах, дотримуватись безпечної дистанції, а пішоходів – бути обережними та носити флікери в темний час доби", - йдеться у повідомленні.
За прогнозами синоптиків, 21 листопада у Києві буде хмарно, вдень помірний дощ і мокрий сніг, місцями налипання мокрого снігу, на дорогах ожеледиця.
- Через проходження атмосферного фронту по всій Україні у четвер, 21 листопада, очікується ускладнення погодних умов.
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