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Ускладнення погодних умов 21 листопада: Наталка Діденко прогнозує похолодання, опади й першу ожеледь

Світлана Кравченко
20 листопада, 2024 середа
13:58
Суспільство гроза, дощ

Через проходження атмосферного фронту по всій Україні у четвер, 21 листопада, очікується ускладнення погодних умов

Зміст

Про це повідомляє синоптикиня Наталка Діденко.

За її прогнозом, у четвер у більшості регіонів пройдуть дощі з переходом у мокрий сніг, подекуди можливі сильні опади. 

Також очікується рвучкий, до штормового, вітер, налипання мокрого снігу та перша ожеледиця.

Де буде найтепліше, а де найхолодніше

Температура повітря поділиться тимчасово на високу і серйозне похолодання. Так, найхолодніше буде у центрі та на півночі, зокрема, на Вінниччині, Київщині й Чернігівщині від 0 до 1 °C. 

Тепліше у четвер буде на сході та півдні +11...+15 °C. На заході очікується 0...+4 °C.

Синоптикиня додає, що там, де завтра ще буде тепло, вже з 22 листопада також почне холоднішати.

Погода у столиці

У Києві 21 листопада прогнозується складна погода і похолодання. 

Йтиме дощ з переходом у мокрий сніг, можливе налипання мокрого снігу. Також очікується рвучкий вітер, а ввечері --ожеледиця.

Теги:
Новини
Україна
Прогноз погоди
Чернігівщина
новини Києва
Вінниччина
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