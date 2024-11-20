Ускладнення погодних умов 21 листопада: Наталка Діденко прогнозує похолодання, опади й першу ожеледь

Про це повідомляє синоптикиня Наталка Діденко.

За її прогнозом, у четвер у більшості регіонів пройдуть дощі з переходом у мокрий сніг, подекуди можливі сильні опади.

Також очікується рвучкий, до штормового, вітер, налипання мокрого снігу та перша ожеледиця.

Де буде найтепліше, а де найхолодніше

Температура повітря поділиться тимчасово на високу і серйозне похолодання. Так, найхолодніше буде у центрі та на півночі, зокрема, на Вінниччині, Київщині й Чернігівщині від 0 до 1 °C.

Тепліше у четвер буде на сході та півдні +11...+15 °C. На заході очікується 0...+4 °C.

Синоптикиня додає, що там, де завтра ще буде тепло, вже з 22 листопада також почне холоднішати.

Погода у столиці

У Києві 21 листопада прогнозується складна погода і похолодання.

Йтиме дощ з переходом у мокрий сніг, можливе налипання мокрого снігу. Також очікується рвучкий вітер, а ввечері --ожеледиця.