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Росіяни атакували передмістя Краматорська: загинула людина, є поранені

Юлія Лаврук
22 листопада, 2024 п'ятниця
12:24
Війна з Росією Донецька область, стела

Російська окупаційна армія в п'ятницю, 22 листопада, шість разів вдарила по Красноторці на Донеччині. Внаслідок атаки загинула людина, двоє поранені

Зміст

Про це повідомив очільник Донецької ОВА Вадим Філашкін.

За його словами, окупанти вранці 6 разів вдарили по селищу Красноторка на Донеччині. Через ворожу атаку одна людина загинула, ще дві постраждали.

"На місці працюють всі відповідальні служби, точні наслідки обстрілу встановлюємо", – додав Філашкін.

  • Російська окупаційна армія ввечері 20 листопада скинула авіабомбу на житлові будинки Костянтинівки Донецької області. Внаслідок цього поранення отримали 6 людей.
Теги:
Новини
Україна
російська армія
Краматорськ
Донеччина
окупанти
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