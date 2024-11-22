Росіяни атакували передмістя Краматорська: загинула людина, є поранені
Російська окупаційна армія в п'ятницю, 22 листопада, шість разів вдарила по Красноторці на Донеччині. Внаслідок атаки загинула людина, двоє поранені
Про це повідомив очільник Донецької ОВА Вадим Філашкін.
За його словами, окупанти вранці 6 разів вдарили по селищу Красноторка на Донеччині. Через ворожу атаку одна людина загинула, ще дві постраждали.
"На місці працюють всі відповідальні служби, точні наслідки обстрілу встановлюємо", – додав Філашкін.
- Російська окупаційна армія ввечері 20 листопада скинула авіабомбу на житлові будинки Костянтинівки Донецької області. Внаслідок цього поранення отримали 6 людей.
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