Росіяни атакували передмістя Краматорська: загинула людина, є поранені

Про це повідомив очільник Донецької ОВА Вадим Філашкін.

За його словами, окупанти вранці 6 разів вдарили по селищу Красноторка на Донеччині. Через ворожу атаку одна людина загинула, ще дві постраждали.

"На місці працюють всі відповідальні служби, точні наслідки обстрілу встановлюємо", – додав Філашкін.